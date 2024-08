MediaTV De omgeving is afgezet met politielinten

NOS Nieuws • vandaag, 06:56 • Aangepast vandaag, 07:39 Woning overleden loodgieter opnieuw doelwit aanslag, twee arrestaties

Bij de woning van de overleden loodgieter Ron van Uffelen uit Vlaardingen zijn vanmorgen brandbare voorwerpen gevonden. Er is volgens de politie niets geëxplodeerd en er zijn geen gewonden gevallen. Na de vondst van de voorwerpen hield de politie twee mensen aan op de A4. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van de voorwerpen.

Rond 05.30 uur werden de voorwerpen aangetroffen voor het huis, meldt de politie. Op foto's is te zien dat de straat is afgezet met linten. De politie kan niet zeggen om wat voor voorwerpen het gaat. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis. De politie kan niet bevestigen of het gaat om de vrouw en kinderen van Van Uffelen.

Van Uffelen overleed maandag, meldde zijn advocaat Richard Korver. Hij werd zaterdag met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht. "De familie is ontsteld en vraagt eenieder hun privacy te respecteren terwijl zij dit totaal onverwachte en grote verlies proberen te bevatten", schreef Korver.

Meerdere keren doelwit

Het huis van de loodgieter was meerdere keren doelwit van aanslagen. Ook zijn auto's en bedrijfspand werden belaagd. Bij familieleden werd een brandbom naar binnen gegooid. Door alle aanslagen mocht de familie op last van de burgemeester niet meer in het huis wonen.

Daar was Van Uffelen het niet mee eens, omdat hij vond dat er minder ingrijpende maatregelen mogelijk waren. Hij keerde begin vorige maand weer terug naar huis met zijn gezin. De tijdelijke maatregel, waardoor hij niet in zijn huis mocht wonen, was toen afgelopen.

De veiligheidsmaatregelen die in de wijk getroffen waren, bijvoorbeeld zandzakken naast het huis, bleven wel. Ook was er cameratoezicht en extra surveillance. Zelf zei Van Uffelen geen idee te hebben waarom hij doelwit was van de aanvallen.

Gouden tip

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 50.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever.

De politie heeft al meerdere mensen aangehouden voor het plaatsen van explosieven. Een persoon is veroordeeld tot een celstraf van veertien maanden.