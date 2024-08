Duitse kazerne weer open na mogelijke sabotage, voorzorgsmaatregelen op NAVO-basis

Duitsland-correspondent Chiem Balduk:

"De Bundeswehr en de politie, maar ook de Duitse contraspionagedienst doen onderzoek naar wat er gebeurd is. De politie denkt dat er is ingebroken, omdat er een gat in het hek van de kazerne te zien is. De mensen die op de kazerne werken is gevraagd om op te letten of er verdachte mensen of activiteiten te zien zijn op het terrein. Dat zou betekenen dat de verdachten nog in de buurt zijn.

Duitsland is extra alert op dit soort acties. Eerder dit jaar werden twee Duits-Russische mannen opgepakt die verdacht worden van spionage en een maand later vonden bouwvakkers per toeval een pakket met explosieven bij een NAVO-kerosinepijpleiding."