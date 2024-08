ANP Agenten bij de woning in Vlaardingen

NOS Nieuws • vandaag, 08:58 • Aangepast vandaag, 14:08 Gemeente voert beveiliging huis overleden loodgieter Vlaardingen op

De gemeente Vlaardingen gaat het huis van de overleden loodgieter Ron van Uffelen nog beter beveiligen. Dat meldt de gemeente, nadat het huis vanmorgen voor de zoveelste keer doelwit van een aanslag met brandbare voorwerpen was geworden. De familie van Van Uffelen had daarop de autoriteiten om meer beveiliging gevraagd.

De brandbare voorwerpen die vanmorgen zijn gevonden, zijn niet geëxplodeerd. Ook zijn er geen gewonden gevallen. Twee verdachten werden daarna aangehouden door de politie op de A4. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van de brandende voorwerpen.

De gemeente heeft niet duidelijk gemaakt hoe de extra beveiliging eruit moet komen te zien en voor hoelang dit is. Er hangen al camera's aan het huis, maar de familie van Ron van Uffelen wilde graag meer zichtbare beveiliging, meldde de advocaat van het gezin Richard Korver.

Ron van Uffelen overleed afgelopen maandag. Zaterdag werd hij opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. De familie hoopte in alle rust de uitvaart van de man voor te kunnen bereiden. De gemeente heeft niks laten weten over beveiligingsmaatregelen rondom de uitvaart.

Woning blijft open

"Het is verschrikkelijk dat dit juist nu weer is gebeurd. In een tijd waarin de familie rust nodig heeft om te kunnen rouwen en afscheid te nemen. Ik leef mee met alle betrokkenen", meldt de locoburgemeester Bart Bikkers van Vlaardingen.

Bikkers kwam met de politie en het Openbaar Ministerie bijeen om te praten over de maatregelen waar de familie om had gevraagd. In die bijeenkomst heeft Bikkers ook besloten de woning niet te sluiten. De familie van Van Uffelen hoopte daar al op, zei advocaat Korver. "Op dit moment is het voor de rust van het gezin belangrijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven", aldus de locoburgemeester.

Speelfilm

Het huis van Van Uffelen wordt al langere tijd belaagd. Zo zijn er meer dan twintig aanslagen geweest en werd de woning op last van de burgemeester gesloten. Die maatregel van de gemeente is inmiddels afgelopen, waardoor het gezin sinds begin vorige maand weer in de woning verbleef.

De schoonvader van Van Uffelen sprak met de regionale omroep Rijnmond en zegt het respectloos te vinden wat de familie overkomt. De man kwam vanmorgen aan bij het huis, nadat hij had gehoord van het nieuwe incident. "Het is net alsof we in een speelfilm zitten", zei hij tegen een verslaggever.

"Er komt geen einde aan. Maar we blijven overeind." De vrouw en kinderen van de loodgieter zijn opgevangen door de buren, meldt de omroep. Ze willen zelf niet met de media praten.

Onduidelijk

De politie kan niet zeggen uit welke hoek de aanslagen komen. Zelf zei Van Uffelen geen idee te hebben waarom hij doelwit was. Ook de advocaat zegt dat het motief nog steeds onduidelijk is.

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 50.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever. Bij eerdere aanslagen werden meerdere mensen aangehouden, een persoon is tot nu toe veroordeeld.