NOS Nieuws • vandaag, 06:51 Wekdienst 14/8: Eisen voor rellen in Den Haag • Tour de France Femmes verlaat Nederland

Goedemorgen! Vandaag komt het Openbaar Ministerie met strafeisen tegen mannen die betrokken zouden zijn geweest bij rellen tussen Eritreeërs. En er staat opnieuw sport op het programma: de Tour de France Femmes verlaat Nederland met een etappe van Valkenburg naar Luik.

Eerst het weer: het is overwegend bewolkt en er trekken buien over het land. Vooral in het binnenland kunnen deze buien gepaard gaan met onweer. Het wordt maximaal 21 graden in het westen tot 27 graden in het noordoosten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Het Openbaar Ministerie komt met de strafeisen tegen vier mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de hevige rellen op 17 februari in Den Haag. Een protest van Eritreeërs tegen een feest van andere (regeringsgezinde) Eritreeërs liep uit op een confrontatie met de politie.

Op tientallen plekken in het land worden de komende dagen herdenkingen gehouden om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

De Tour de France Femmes verlaat Nederland met een etappe van Valkenburg naar Luik over 122,7 kilometer. Dit is live te volgen bij de NOS, de wedstrijd begint om 13.40 uur.

Wat heb je gemist?

Op Ameland onderzoekt de politie twee zedenincidenten met jonge kinderen die maandag in het dorp Nes hebben plaatsgevonden. De politie spreekt van "ernstige zedenfeiten".

Het eerste incident gebeurde maandagochtend op het Westerpad in Nes. Een jong kind werd daar geconfronteerd met een schennispleger. Bij het tweede incident werd een ander jong kind dat in de duinen achter een camping in Nes speelde aangesproken door een man. Het kind werd daarna slachtoffer van een zedenmisdrijf.

Het is niet duidelijk of er bij beide incidenten sprake is van dezelfde verdachte.

Ander nieuws uit de nacht:

Door zware regenval zijn in Breda en Groningen straten ondergelopen: in beide plaatsen liepen auto's schade op nadat ze gingen drijven. Het KNMI had code geel afgekondigd voor het midden en oosten van het land: er viel op plaatsen veel regen in korte tijd.

De Britse politie heeft inmiddels ruim duizend arrestaties verricht voor rellen: de rellen die uitbraken na een dodelijke steekpartij in het Engelse Southport op 29 juli zijn volgens de politie de hevigste in jaren. Betogers kwamen op de been nadat drie meisjes waren omgekomen door een steekincident tijdens een dansklas.

Steeds meer Russen ontvluchten de zuidelijke provincie Koersk: Oekraïense troepen zijn daar een week geleden de grens over getrokken. Volgens de Russische autoriteiten zijn al meer dan 120.000 mensen geëvacueerd en ook in de aangrenzende provincie Belgorod zijn inwoners naar veiliger oorden gebracht.

En dan nog even dit:

In korte tijd maakte Banksy, de bekendste streetartkunstenaar ter wereld, verschillende kunstwerken in Londen. Frankey maakt kunst in de Amsterdamse straten en doet dat - anders dan Banksy - niet anoniem.

3:07 Banksy is de inspiratiebron voor straatkunstenaar Frankey: 'Waanzinnige artiest'

Fijne woensdag!