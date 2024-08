AFP en EPA Trump en Musk

NOS Nieuws • vandaag, 20:03 Van vijanden naar vrienden: waarom Trump en Musk elkaar nodig hebben

Sinds kort houdt presidentskandidaat Donald Trump van elektrische auto's en zamelt miljardair Elon Musk miljoenen in voor Trumps campagne. Eerder nog noemde Musk de voormalig president te oud voor een nieuwe termijn en schreef Trump een vernederende post over de X-eigenaar. Zo beweerde hij dat Musk voor hem op zijn knieën zou gaan als hij het zou vragen.

De nieuwe bromance van de voormalige vijanden is vannacht bevestigd door het gestreamde gesprek tussen Musk en Trump op X. Marleen Stikker, directeur van Waag, een stichting die kritisch kijkt naar technologie, heeft ook geluisterd. "De gedachte was dat het een interview zou worden, maar het is meer een grote advertentie geweest." Ze observeerde "twee mannen die het erg met elkaar eens waren" en "veel gebabbel".

Trump, die vanwege de Capitoolbestorming sinds januari 2021 verbannen was van - toen nog - Twitter, is sinds gisteren weer actief op het platform van Musk. Toen Trump werd geweerd was het bedrijf nog niet in handen van Musk. Op Musks X heeft de presidentskandidaat bijna 90 miljoen volgers, op zijn eigen platform Truth Social een stuk minder, namelijk 7,5 miljoen.

Stikker zegt dat Truth Social niet meer voldoende is voor Trump om mensen te trekken. "Dus dat Elon Musk hem helpt, komt hem goed uit. En Musk heeft kennelijk belangrijke redenen om Trump in het Witte Huis te willen hebben." Bovendien kan reuring op X door Trump ook weer goed zijn voor het socialemediaplatform, waar adverteerders zijn weggelopen sinds Musk de leiding heeft.

VS-correspondent Rudy Bouma: "De campagne van Trump zit in het slop door al het enthousiasme rond Kamala Harris. Dus Trump pakt alle publiciteit met beide handen aan. Dat deed hij vorige week ook al. Toen had hij een interview met Adin Ross, een streamer die onder jonge mannen heel populair is."

Musk, die eerder op de Democraten Barack Obama en Joe Biden stemde, heeft in de loop der jaren andere standpunten gekregen. Stikker: "Daarin zie je ook wel dat hij zijn belangen als ondernemer centraal zet. Wat je veel hoort in zijn argumenten is dat hij geen overheidsregulering wil hebben in bedrijven. En kennelijk vindt hij dat terug in de manier waarop Trump zich opstelt."

De laatste tijd krijgt Musk regelmatig instanties op zijn dak, die klachten hebben over zijn bedrijfsvoering. Stikker: "Hij merkt dat hij langzamerhand in de knel komt en dat het niet vanzelfsprekend is dat hij mag ondernemen zoals hij zelf denkt dat hij mag ondernemen." Verder zijn de belastingverlagingen die Trump heeft ingevoerd gunstig voor miljardairs. Biden en Harris willen deze terugdraaien.

Geld in de techwereld

"Niet alleen Musk meldt zich om Trump te steunen, er zijn ook allerlei crypto-investeerders die grote investeringen en fondsen bij elkaar brengen om de campagne van Trump te steunen. Je ziet ook andere grote techmiljardairs, onder wie Pieter Thiel, zich achter Trump scharen. Vance, de running mate van Trump, komt ook uit die stal." De directeur van Waag merkt op dat het hen allemaal gaat om zo min mogelijk regulering van de markt.

Musk is al lange tijd enthousiast over bitcoin en andere cryptomunten. Stikker: "Trump moest daar eerst niets van moest hebben, maar is daar nu ook erg enthousiast over geworden."

Behalve bereik op X en financiële steun heeft Musk de presidentskandidaat van de Republikeinen nog wat te bieden. Stikker: "Namelijk de enorme fanbase van Musk, die voor een groot deel bestaat uit de kiezers waar Trump het van moet hebben." In het gesprek van vannacht leek de oud-president Musk te willen inschakelen als adviseur als hij de verkiezingen wint.

VS-correspondent Rudy Bouma: "Musk schoof de afgelopen tijd ook naar rechts omdat hij de zorgen van Trump over de hoge instroom van migranten onder Biden en Harris deelt. Maar Biden krenkte Musk ook persoonlijk door hem niet uit te nodigen op een bijeenkomst in het Witte Huis waar fabrikanten van elektrische auto's in het zonnetje werden gezet. Daar was Musk niet welkom omdat Tesla-medewerkers zich niet mogen aansluiten bij een vakbond. Daarnaast wijt Musk het feit dat zijn oudste kind een transgender vrouw is aan wat hij "het woke-virus" noemt.

In Podcast De Dag vertelt Marleen Stikker meer over hoe de techwereld betrokken raakt bij de politiek.