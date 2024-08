NOS

NOS Nieuws • vandaag, 13:52 Huizenkopers overbieden overal, maar: 'Laat je niet gek maken'

Meer, veel meer bieden dan de vraagprijs voor een woning. Het was ooit een trend in populaire steden, maar heeft zich nu als een olievlek uitgebreid over het hele land. Opmerkelijk, omdat het door de stijgende huizenprijzen steeds duurder is om een huis te kopen. Wie nu een huis koopt, betaalt daar gemiddeld 468.000 euro voor.

Aan dat overbieden kleven wel risico's, weet onderzoeker Marcel Warnaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). "Als je een woning koopt, maar daarna om de één of andere reden snel moet verkopen, dan is het de vraag of je het huis ook krijgt verkocht voor het bedrag waar je het voor hebt gekocht. In de gekte op de woningmarkt waar we nu in zitten, is dat waarschijnlijk wel het geval. Maar dat kan ook weer gaan veranderen", benadrukt hij.

Houd het hoofd koel, adviseert Vereniging Eigen Huis (VEH) woningzoekenden. "Laat je niet gek maken door een makelaar", zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Volgens hem hebben vooral starters last van de overbieden. "Starters moeten maximaal lenen. Naast een hypotheek moeten ze ook eigen geld gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat ze gereserveerd hadden voor meubilair."

De normen voor de hoogte van een hypotheek worden gebaseerd op de berekeningen van het Nibud. Die stelt dat er de laatste tijd meer geboden wordt op woningen omdat de lonen zijn gestegen. "Je ziet mensen de afgelopen tijd voor een maximale hypotheek gaan", zegt Warnaar. "Ze hebben door hogere lonen wat meer ruimte. Maar er komt ook heel veel eigen geld bij, al dan niet geschonken door ouders."

Geld van familie

Soms lenen starters ook geld van familieleden. Dat noemt Eigen Huis niet verstandig: "Daar waarschuwen we echt voor. Doe een stap terug als het te ver gaat."

André de la Porte attendeert kopers erop dat ze na de aankoop van een woning nog drie dagen bedenktijd hebben. "Een telefoontje of een e-mail volstaat om je contract te ontbinden. Je hoeft ook geen boete of andere kosten te betalen." Hoe vaak kopers zich terugtrekken is niet bekend. Er zijn daarover geen cijfers, zegt André de la Porte.

Een andere tip die de VEH aan kopers meegeeft, is het biedlogboek. Alle biedingen op woningen worden vastgelegd in dat logboek. "Als je dus wilt checken of het klopt wat een makelaar zegt, dan kun je vragen om het logboek in te zien."

Niet meer lenen dan huiswaarde Na de kredietcrisis uit 2008 werden de normen om geld te lenen voor het kopen van een woning aangescherpt. Daarvoor konden kopers veel meer lenen dan de waarde van hun huis. Zij kwamen in de problemen toen de huizenprijzen tijdens de kredietcrisis rond 2010 flink daalden. Nu mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde die een taxateur heeft vastgesteld. Wie zijn woning wil verduurzamen mag wel meer lenen. Het Nibud benadrukt dat hypotheekverstrekkers goed moeten toetsen of leners hun hypotheek ook kunnen aflossen op basis van de Nibud-normen: "Die regeling is in de wet opgenomen, tenzij een hypotheekverstrekker een hele goede reden heeft om er van af te wijken."