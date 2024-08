ANP Waterpret in Papendrecht

vandaag, 22:33 • Aangepast vandaag, 22:45 Afkoelen bij de brandweer, zonnebrand bij een biertje: dit was de warmste dag

Het was zoals verwacht de warmste dag van het jaar. De thermometer in De Bilt gaf meer dan 30,9 graden aan. De hoogste temperaturen werden gemeten in Zeeland, waar in Westdorpe de 34,0 graden werd aangetikt.

In combinatie met een hoge luchtvochtigheid was het drukkend warm. Veel mensen zochten dan ook de koelte van het zeewater op. Daardoor was het al vroeg dringen op de wegen richting de kust.

Voor dieren werd het op het strand al snel te heet onder de voeten. In het bos bij de Westerschouwen was het een stuk koeler. "Het is hier heerlijk. Het scheelt misschien wel tien graden", zei een wandelaar tegen Omroep Zeeland.

In een zorgcentrum in Kerkrade gold code geel en een hitteprotocol omdat de bewoners erg veel last hadden van de warmte:

1:51 Extra ijsjes en airco's om ouderen koel te houden bij 34 graden

Ook de recreatieplassen waren in trek. In Weert liep de wachttijd voor het Blauw Meertje op tot een halfuur, omdat de beveiliging mensen gefaseerd binnen moest laten vanwege de drukte.

L1 bezocht een terras in Baarlo, waar alleen de stoeltjes in de schaduw waren bezet. Bij elke bestelling serveerde horecapersoneel ook zonnebrand en een glaasje water. "Vandaag letten we iets beter op onze gasten."

L1 Dit terras in Baarlo serveert ook zonnebrand en een gratis glaasje water bij elke bestelling

In Utrecht stonden duizenden eerstejaarsstudenten in de rij bij TivoliVredenburg om hun entreebewijs voor de UIT-week op te halen. Daarna volgde een tour door de hete stad om opdrachten te doen.

Ouderejaars liepen voorop, en letten erop dag iedereen genoeg dronk. "We zoeken ook veel de schaduw op", zei een mentor die met zijn groepje onder een boom zit te kletsen tegen RTV Utrecht. "Het kamerprobleem is het gesprek van de dag."

Omroep Gelderland ging langs bij de eerste dag van Doedorp in Zevenaar. Kinderen lieten zich daar niet tegenhouden door de warmte en waren ijverig in de weer met hamers, zagen en spijkers. Samen hutten bouwen, maar wel met wat extra pauze. "Kinderen vergeten vaak om te drinken als ze bezig zijn", vertelt begeleider Mandy Betlem.

Omroep Gelderland Kinderen in Zevenaar laten zich bij het klussen niet tegenhouden door de warmte

De plotselinge stijging van de maximumtemperatuur leidt ertoe dat ons lichaam geen tijd heeft om zich aan te passen, waardoor de hitte behoorlijk hard aan kan komen. Vooral voor ouderen is dit lastig. Het lichaam voert warmte af via bloedvaten in de huid.

"En als je ouder wordt, is het vermogen om bloedvaten open te zetten minder", zegt hoogleraar thermofysiologie Hein Daanen van de VU. "Ook mensen met chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatproblemen en ademhalingsproblemen, lopen meer risico op oververhitting en uitdroging. Vooral dat laatste speelt een grote rol."

Natte handdoek

Na de warme dag zakt de temperatuur maar beperkt in vrijwel het hele land. Slaapspecialist Winni Hofman, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, geeft tips om de warme nachten te lijf te gaan. "Je kunt bijvoorbeeld een natte handdoek voor je open raam hangen en de deur van je slaapkamer open laten staan. Als er dan een zuchtje wind voorbijkomt, wordt die lucht gekoeld."

Morgen geldt code geel voor het oosten van het land. In Groningen, Drenthe en Overijssel niet alleen voor de hitte, maar ook voor onweersbuien.