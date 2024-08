Arbeidsinspectie doet onderzoek naar bagageafhandelaar Eindhoven Airport

Er zijn grote zorgen over het personeelstekort bij Skytanking, de bagageafhandelaar voor Ryanair-vluchten op Eindhoven Airport. Ingewijden zeggen tegen Omroep Brabant dat het personeel kampt met een hoge werkdruk en niet altijd op de hoogte is van de veiligheidsregels. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het bedrijf.

Verboden spullen

"Als je bij de balie voor de check-in van de ruimbagage staat, moet iemand van Skytanking aan je vragen of je bepaalde spullen in je bagage hebt. Sommige medewerkers weten niet eens wat er wel of niet een vliegtuig in mag", zegt de werknemer. "De veiligheidsvragen worden gewoon niet of niet goed gesteld."