NOS Joseph Oosting

NOS Voetbal • vandaag, 12:52 Oosting mist backs en voorspelt mooie pot: 'Salzburg wil hoog druk zetten, Twente ook'

"We zitten nog in de wedstrijd", zegt hoofdtrainer van FC Twente Joseph Oosting op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Red Bull Salzburg. "En we zijn er klaar voor."

Dinsdagavond speelt Twente de return in de derde voorronde van de Champions League. In eigen huis ontvangt het Red Bull Salzburg, waarvan vorige week nipt werd verloren (1-2). Ondanks die achterstand en de personele problemen in de defensie, zijn de Tukkers vol vertrouwen.

Geen Regeer en Sampsted

De opstelling wordt voor het duel met Salzburg is een aardige puzzel. Oosting kan niet beschikken over spits Sam Lammers, die nog geen Twente-speler was toen een spelerslijst moest worden ingediend bij de UEFA voor deze derde voorronde. Bovendien heeft de trainer geen enkele echte rechtsback over in zijn selectie.

FC Twente - Red Bull Salzburg bij de NOS De wedstrijd in Enschede begint dinsdag om 19.00 uur en is te volgen in een liveblog op NOS.nl en in de app. Een samenvatting van de wedstrijd is te zien in het late NOS Journaal.

"Youri Regeer heeft nog last van een tik in zijn nek", legt Oosting uit. De verdediger moest zich tijdens het eredivisieduel met NEC (1-2 zege) zaterdag al in de eerste helft laten wisselen. "We moeten even afwachten maar de kans is groot dat hij er morgen niet bij is."

De andere rechtsback van FC Twente, Alfons Sampsted, ontbreekt ook. Hij vertrok maandag op huurbasis naar Birmingham City. Daarom zal linksachter Anass Salah-Eddine hoogstwaarschijnlijk in de basis aan des rechterkant. "Die kans is redelijk groot", lacht Oosting.

Pro Shots Anass Salah-Eddine in het heenduel met Salzburg

Toch heeft Oosting een gameplan gemaakt waar hij vertrouwen in heeft. "Salzburg heeft een bepaalde manier van hoog druk zetten, maar wij willen dat ook graag. Dan zal het een mooie pot worden."

Dat denkt ook Lars Unnerstall, die als jonge keeper bij Schalke 04 al Champions League-ervaring opdeed. "Ik was jong, maar heb er heel erg van genoten. De Champions League, dat is waar iedere speler van droomt. Niet iedereen kan voor Manchester City of Barcelona spelen, maar je kunt wel tégen ze spelen. Dat is het allerhoogste niveau en daar wil je naartoe."

De 34-jarige Duitser is al jaren één van de beste keepers van de eredivisie en is niet van plan Twente te verlaten. "Het is voor 99,9 procent zeker dat ik de rest van mijn voetballoopbaan hier blijf", zegt hij op de persconferentie. "Ik heb goede afspraken met mijn zaakwaarnemer, dus hij belt me nooit", besluit hij lachend.