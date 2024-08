ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:47 Omvallen winkelketen Esprit stuwt aantal faillissementen in juli op

Het omvallen van modeketen Esprit lijkt ertoe te hebben geleid dat het aantal faillissementen in juli is gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat in juli een bedrijf in de handel failliet ging, waarbij veel vestigingen apart als faillissement werden geregistreerd.

Dat gaat zeer waarschijnlijk om de Nederlandse tak van Esprit. De modeketen had zeventien vestigingen. Het CBS wil desgevraagd niet bevestigen dat het in de nieuwe faillissementscijfers naar Esprit verwijst.

Ook speelde mee dat juli vergeleken met een maand eerder een extra zittingsdag in de rechtbanken had. Veel rechtbanken doen faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Deze combinatie zorgde ervoor dat er in juli 453 bedrijven, waaronder ook eenmanszaken, failliet werden verklaard. Dat zijn er 24 meer dan in juni, oftewel: een stijging van 6 procent.

Horeca

Van een explosieve stijging van het aantal faillissementen is zeker nog geen sprake. Daar werd wel voor gewaarschuwd na het aflopen van de coronasteun voor bedrijven.

Wel gingen in de eerste zeven maanden van dit jaar 43 procent meer bedrijven failliet dan in dezelfde periode in 2023. Daarmee is het aantal faillissementen ook hoger dan in de drie jaar voor corona. Vooral de winkelstraat en de horeca hebben het dit jaar lastig, blijkt uit de CBS-cijfers.