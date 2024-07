Modeketen Esprit definitief failliet, geen zicht op doorstart

De Nederlandse tak van modeketen Esprit is door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard, drie dagen nadat het in Hong Kong gevestigde moederbedrijf uitstel van betaling had aangevraagd.

'Geen toekomst meer'

Esprit bracht in 1968 in Californië de eerste kledingcollectie uit. Het modebedrijf opende winkels wereldwijd en maakte een omzet van zo'n 3 miljard euro per jaar. Later, in 2006, kwam daar Esprit home bij. Deze tak van het concern biedt met name interieurproducten en woontextiel aan. Het bedrijf werd in de jaren negentig naar de beurs in Hong Kong gebracht.