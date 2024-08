Wekdienst 12/8: Tropisch warm • Tour de France Femmes van start

Eerst het weer: vandaag is het zonnig en heet. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 29 tot 35 graden. Morgen is het landinwaarts tropisch, en neemt de kans op pittige onweersbuien toe. Ook woensdag is er kans op onweersbuien, maar doet de temperatuur een stap terug, donderdag is het koeler en droog.

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Het Julianakanaal tussen Berg aan de Maas en Born is vanaf vandaag afgesloten voor alle scheepvaart. Rijkswaterstaat maakt het Limburgse kanaal dieper en breder, zodat er straks grotere schepen doorheen kunnen. Het is een megaproject waarvoor het drukbevaren kanaal over een lengte van vier kilometer wordt drooggelegd.

Schepen moeten maandenlang omvaren over de Maas of via België over het Albertkanaal. De hinder voor de scheepvaart is groot, omdat schepen die via België omvaren door de Zeeuwse Kreekraksluizen moeten. Die liggen in het Schelde-Rijnkanaal en zijn tot eind september in onderhoud, waardoor schippers rekening moeten houden met wachttijden tot tien uur.