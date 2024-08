ANP Het Julianakanaal in Limburg gaat dicht tussen Berg en sluis Born.

NOS Nieuws • vandaag, 05:28 Megaproject van start: Julianakanaal drooggelegd voor werkzaamheden

Het Julianakanaal tussen Berg aan de Maas en Born is vanaf vandaag afgesloten voor alle scheepvaart. Rijkswaterstaat maakt het Limburgse kanaal dieper en breder, zodat er straks grotere schepen doorheen kunnen. Het is een megaproject waarvoor het drukbevaren kanaal over een lengte van vier kilometer wordt drooggelegd.

Schepen moeten maandenlang omvaren over de Maas of via België over het Albertkanaal. De hinder voor de scheepvaart is groot, omdat schepen die via België omvaren door de Zeeuwse Kreekraksluizen moeten. Die liggen in het Schelde-Rijnkanaal en zijn tot eind september in onderhoud, waardoor schippers rekening moeten houden met wachttijden tot tien uur.

Schade voor schippers

Koninklijke Binnenvaart Nederland verwacht grote schade voor schippers. Door het omvaren wordt het vervoer over water een stuk duurder. De branchevereniging vreest dat bedrijven daarom liever kiezen voor vervoer over de weg dan over water.

Chemelot, een groot industrieterrein bij Geleen, maakt voor de aanvoer van grondstoffen veel gebruik van het Julianakanaal. De bedrijven op het terrein verwachten dat ze door de afsluiting miljoenen euro's kwijt zijn aan extra kosten.

Toch is het nodig, zeggen Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder is geprobeerd de werkzaamheden uit te voeren binnen een afgedamde 'bouwkuip', zodat het scheepvaartverkeer niet al te veel werd belemmerd.

Maar die bouwkuip van 700 meter lang en 40 meter breed liep begin dit jaar plotseling vol water en raakte beschadigd. Daarna is besloten dat het Julianakanaal moet worden drooggelegd om de bouwkuip veilig weg te kunnen halen en het kanaal alsnog te verdiepen en verbreden.

Weg op bodem kanaal

Daarvoor wordt bij Berg aan de Maas een dam in het kanaal aangelegd. Als die klaar is, laat Rijkswaterstaat de 1,9 miljard liter water langzaam via de sluis bij Born weglopen. De vissen in het afgesloten deel worden wel eerst gevangen en op een andere plek uitgezet.

Als het kanaal eenmaal droog staat, wordt er op de bodem een weg van negen meter breed aangelegd voor het aan- en afvoeren van materialen. Ook komt er een transportband waarmee het afgegraven zand en grind wordt afgevoerd. Het voordeel daarvan is volgens Rijkswaterstaat dat er daardoor minder overlast is voor omwonenden.

Fors duurder

Door de tegenvaller met de bouwkuip en de keuze om het hele Julianakanaal droog te leggen, lopen de kosten van de werkzaamheden fors op. Het prijskaartje komt nu uit op ongeveer een miljard euro, bijna 180 miljoen euro meer dan gepland.

De kosten lopen ook op doordat de werkzaamheden zijn vervroegd. Eigenlijk zouden ze beginnen in oktober, maar daar kwam veel kritiek op van bedrijven. Het werk begint nu eerder, maar daardoor zijn materialen en graafmachines wel duurder, vanwege de korte termijn waarbinnen ze nodig waren.

Mogelijk lopen de kosten nog verder op. Eerder liet minister Madlener van Infrastructuur weten: "Mede gezien de korte voorbereidingstijd en de aard van de werkzaamheden zijn er nog diverse onzekerheden die mogelijk tot extra tegenvallers kunnen leiden".

Als de werkzaamheden volgend voorjaar klaar zijn, is het Julianakanaal geschikt voor schepen van 190 meter lang en ruim 11 meter breed, met een diepgang van maximaal 3,5 meter.