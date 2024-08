Werkzaamheden Julianakanaal vallen duurder uit, 179 miljoen euro extra nodig

ANP Het kanaal is een drukbevaren scheepvaartroute tussen havens in Nederland, België en Frankrijk.

De kosten van de werkzaamheden aan het Julianakanaal in Limburg lopen op: ze zijn inmiddels 179 miljoen euro hoger dan in eerste instantie gepland was. Het prijskaartje komt nu uit op bijna een miljard euro. Dat meldt de minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kanaal is een drukbevaren scheepvaartroute tussen havens in Nederland, België en Frankrijk. Rijkswaterstaat is sinds 2022 bezig met het verdiepen en verruimen ervan.

Bouwkuip

Om de scheepvaart niet al te veel te belemmeren, werd begin vorig jaar een bouwkuip aangelegd. Dat is een tijdelijke wand in het kanaal om een stuk af te dammen. Binnen het afgedamde gebied wordt het water weggepompt zodat er droog kan worden gewerkt.

Maar de bouwkuip liep eind februari plotseling vol, dus moesten de werkzaamheden worden gestaakt. Besloten werd om de werkzaamheden te hervatten zonder kuip. Die moet dus worden weggehaald, en dat kan alleen als het hele kanaal wordt drooggelegd. Met als gevolg dat de scheepvaart een paar maanden geen gebruik kan maken van de vaarroute.

Extra capaciteit

De werkzaamheden zouden in oktober beginnen, maar na kritiek van bedrijven heeft Rijkswaterstaat dat vervroegd naar aanstaande maandag. Ook dat leidt volgens Madlener tot hogere kosten.

Materialen en graafmachines waren duurder vanwege de korte termijn waarbinnen ze nodig waren. Daarnaast wordt extra capaciteit ingezet om het werk zo snel mogelijk af te maken.

Dus komen de kosten uit op een totaalbedrag van 964 miljoen euro, ruim 20 procent hoger dan oorspronkelijk geraamd was, schrijft regionale omroep L1 Nieuws. En het is niet zeker of het daarbij blijft. "Mede gezien de korte voorbereidingstijd en de aard van de werkzaamheden zijn er nog diverse onzekerheden die mogelijk tot extra tegenvallers kunnen leiden", schrijft de minister.

Omvaren via België

In april volgend jaar moeten de werkzaamheden aan het kanaal afgerond zijn. Tot die tijd kunnen schepen omvaren. De route daarvoor loopt via België.

Dat betekent extra kosten voor bedrijven die gebruikmaken van het kanaal. Die krijgen wel een vergoeding van de overheid, maar ze willen meer. Madlener zegt dat dat niet mogelijk is.