Achttien doden door instorten vuilnisbelt in Uganda

In Uganda zijn minimaal achttien mensen om het leven gekomen doordat een gigantische vuilnisbelt is ingestort, meldt het Rode Kruis. De politie zegt dat twee van de slachtoffers kinderen waren.

De ramp gebeurde op een vuilstortplaats in de hoofdstad Kampala na hevige regenval. De vuilnisbelt wordt veel bezocht door vrouwen en kinderen, die daar plastic zoeken om te verkopen. Delen van de vuilnisbelt stortten in, waardoor nabij gelegen huizen en slachtoffers werden bedolven onder bergen afval.

Gevaarlijke vuilnisbelten

Kiteezi, zoals de Ugandezen de vuilnisbelt noemen, wordt al tientallen jaren gebruikt als enige vuilstortplaats van de stad. De vuilnisbelt is daardoor veranderd in een enorme heuvel. Volgens persbureau Reuters klagen bewoners uit de omgeving al langer over het afval. Ze zeggen dat het gevaarlijk is voor het milieu en de mensen zelf.

In Afrikaanse landen gebeuren vaker ongelukken op vuilstortplaatsen. In 2017 kwamen zeker 115 mensen om het leven toen een vuilnisbelt in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba instortte en in Mozambique vond in 2018 in Maputo een vergelijkbaar ongeluk plaats dat aan zeventien mensen het leven kostte.