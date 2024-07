Dodental aardverschuivingen en overstromingen Filipijnen loopt op

Het dodental in de Filipijnen door zware regenval is opgelopen tot dertien. Ook zijn 600.000 mensen ontheemd geraakt. Door orkaan Gaemi zijn de moessonregens op de eilanden zwaarder dan normaal, met overstromingen en aardverschuivingen als gevolg.

Een krottenwijk in de provincie Batangas raakte gisteren bedolven door een aardverschuiving. Vandaag werden daar de lichamen van een zwangere vrouw en drie kinderen opgegraven. Op een andere plek in die provincie werd een rijstpapverkoper gisteravond geraakt door vallende boom.

Door de overstromingen zijn scholen en overheidsgebouwen gesloten, en zitten mensen thuis vast. Om hun huizen te verlaten, moeten ze door water dat soms tot borsthoogte staat. In de sterke stroming worden koelkasten, meubels en boomstammen meegesleurd, zien journalisten van persbureau AP die in het gebied zijn.

Sommige bewoners van de Filipijnen bellen radiostations om te worden gered van daken of de bovenste etages van huizen. De burgemeester van Malabon probeerde een ongeruste moeder gerust te stellen op radiozender DZRH. "Blijf kalm. We doen alles wat we kunnen. De lokale overheid laat je niet in de steek", zei ze.