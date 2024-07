Bijna duizend mensen gered na aardverschuivingen India

Na aardverschuivingen in het zuiden van India zijn bijna duizend mensen gered door het Indiase leger en reddingswerkers. Er zijn zeker 165 doden, maar er wordt verwacht dat het aantal verder oploopt . Nog ruim tweehonderd mensen worden vermist, meldt persbureau Reuters.

De deelstraat Kerala is opgeschrikt door aardverschuivingen die veroorzaakt werden door zware regenval. Het is op dit moment moessonseizoen, waardoor het al geruime tijd hard regent. Vooral de hoeveelheid regen was niet te voorzien: er viel 572 millimeter, terwijl er 204 millimeter werd verwacht.