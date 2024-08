Turkije heft blokkade Instagram na ruim een week op

'Censuur'

Instagram was in Turkije ruim een week niet op een normale manier te bezoeken. De site was wel bereikbaar via VPN's, beveiligde verbindingen waarmee de locatie van de gebruiker niet traceerbaar is. Instagram is populair in Turkije. Meer dan 57 miljoen mensen hebben een account, op een bevolking van 85 miljoen. Veel kleine ondernemers gebruiken Instagram om klanten te bereiken.