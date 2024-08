Turkije blokkeert toegang tot Instagram, reden onduidelijk

Turkije-correspondent Mitra Nazar:

"De Turkse regering maakt zich met deze beslissing niet populair bij het gros van de Turken. Instagram is veruit het populairste sociale medium in Turkije met volgens de laatste cijfers 58 miljoen gebruikers, dus deze plotselinge blokkade zal keihard aankomen, vooral bij de jonge generaties. Daarnaast zit Instagram vol met bedrijfjes en lokale webshops die hier niet blij mee zullen zijn.

De Turkse regering heeft een reputatie als het gaat om het blokkeren van websites en sociale media. We zagen in het verleden platforms als YouTube, TikTok, Wikipedia en Twitter uit de lucht worden gehaald. Soms voor korte tijd, soms langer. Wikipedia is bijna drie jaar niet bereikbaar geweest in Turkije. Redenen voor blokkades lopen uiteen. Bij Wikipedia was het omdat de site weigerde artikelen met kritiek op de regering offline te halen.

Mensen kennen de weg naar VPN's, versleutelde privénetwerken, inmiddels heel goed. Dus ik verwacht dat de meeste Turkse instagrammers ondanks de blokkade zullen blijven posten."