Breaker Sardjoe nog maar één dans verwijderd van finale later vanavond

Breaker India Sardjoe heeft zich geplaatst voor de halve finales op de Olympische Spelen. Wint ze die, dan staat ze om 21.15 uur in de finale in Parijs.

In de kwartfinale nam 'B-girl India' het op tegen B-girl Ayumi (Ayumi Fukushima). In tegenstelling tot in haar eerdere wedstrijden had Sardjoe het moeilijk.