Breaker Sardjoe gaat met havo-diploma op zak voor historische olympische medaille

Getty India Sardjoe in actie tijdens een toernooi in New York, eind 2022

India Sardjoe was twaalf jaar en net begonnen aan de middelbare school toen ze hoorde dat breaking - in de volksmond beter bekend als breakdance - een olympische sport werd.

India Sardjoe was twaalf jaar en net begonnen aan de middelbare school toen ze hoorde dat breaking - in de volksmond beter bekend als breakdance - een olympische sport werd. Zes jaar later heeft ze haar havo-diploma op zak én vertegenwoordigt ze Nederland bij de Spelen in Parijs.

Destijds deed het breaking-nieuws haar nog niet zo veel. De 12-jarige Sardjoe was uiteraard nog niet professioneel met de sport bezig. "Maar in 2022 ging het ineens heel hard", vertelt de Haagse.

Toen werd ze als 16-jarige de jongste wereldkampioen breaking ooit en ging de olympische droom meer leven. "Toen dacht ik: het volgende grote doel dat ik kan bereiken zijn de Olympische Spelen. Dat was een soort vanzelfsprekendheid voor mij."

Emoties komen los

Een jaar later gebeurde het ook: ze greep een olympisch ticket op de Europese Spelen. Sardjoe kon haar tranen op het podium niet bedwingen.

Getty India Sardjoe heeft het olympisch ticket binnen op de Europese Spelen

Inmiddels is ze achttien jaar en moest ze in het jaar van de Spelen eerst nog 'even' haar havo-diploma halen. "De afgelopen tijd was heel erg druk en hectisch", vertelt de tiener.

Daarom besloot ze om zich niet al direct voor een vervolgopleiding in te schrijven en een tussenjaar te nemen. "Ik wil me echt even honderd procent gaan focussen op breaking. Ik wil kunnen genieten van de olympische ervaring. En hopelijk een olympische medaille", voegt de ambitieuze Sardjoe daar direct aan toe.

"Mijn eerste doel is al behaald: dat ik op de Spelen sta. Nu wil ik het zo goed mogelijk doen en me zo comfortabel mogelijk voelen op de vloer, zodat ik met een blij gevoel kan terugkijken. En een podiumplek zou ook wel fijn zijn."

Het zou direct een historische medaille zijn, want in Parijs worden voor het eerst maar ook voorlopig voor het laatst olympische breaking-medailles uitgereikt.

Allrounder

Sardjoe, die op zevenjarige leeftijd begon met hiphopdans maar al snel overstapte op breaking omdat ze dat spectaculairder vond, noemt zichzelf een allrounder. "Er zit veel power in mijn dans, ik maak dynamische bewegingen."

Volgens haar moet een goede breaker uniek zijn, echt durven en kunnen improviseren. "Dat als je muziek krijgt die je niet verwacht, je snel kan schakelen."

De dansers weten namelijk niet van tevoren op welke muziek ze moeten battlen. De dj start de muziek in als de breaker op de vloer staat. Dan heeft de danser enkele seconden de tijd om te bedenken wat voor moves hij of zij gaat doen.

AFP India Sardjoe in actie

Voor Sardjoe is dat geen probleem. "Ik heb daar geen stress voor, nee. Ik heb nooit dat ik helemaal niks kan met de muziek. En ik ben er ook aan gewend dat ik geen invloed heb op de muziek."

'Sky is the limit'

De Nederlandse breaker zit nooit verlegen om moves. Ze haalt haar inspiratie overal vandaan. "Soms bedenk ik zelfs wat als ik in bed lig. Dan schrijf ik het snel even op, zodat ik het de dag daarna kan proberen."

Sardjoe: "Het mooie vind ik dat je oneindig veel moves kan maken. Er zit nooit een einde aan, je kan je altijd verbeteren." Van een plafond is in bij breaking dan ook geen sprake, volgens haar. "The sky is the limit."

ANP

Die mening deelt ze met Menno van Gorp, haar zeventien jaar oudere teamgenoot bij de Nederlandse ploeg. "Er is geen plafond. Breaken is net als het universum: je bent nooit uitgeleerd. Je kan iedere dag wat nieuws verzinnen. Breaken is oneindig."

Volgens drievoudig wereldkampioen Van Gorp is Sardjoe heel bijzonder. "Ze heeft een hele overtuigende dansstijl. Ze is gewoon heel goed in zichzelf presenteren."

En Van Gorp denkt niet dat Sardjoe onder de olympische druk zal bezwijken. "Ze presteert juist heel goed onder druk. Hoe meer druk, hoe serieuzer het evenement, hoe beter ze presteert. Dat is heel goed om te hebben op de Spelen."

Niet alle breakers willen naar de Spelen Niet alle breakers hebben ervoor gekozen het olympische traject te volgen. Niet iedereen heeft de Spelen als grote droom, zo vertelt Sardjoe. "Er zijn ook nog genoeg evenementen die niet olympisch zijn, de meer culturele evenementen." Maar volgens Sardjoe is er zeker geen sprake van een tweespalt bij de breakers en wordt ieders keuze gerespecteerd. "Als je voor de Spelen kiest, is het natuurlijk wel een heel grote stap erbovenop nog. Je moet heel veel wedstrijden doen om punten te verdienen voor de ranglijst bijvoorbeeld." Daarnaast zijn de culturele en sportieve breaking-evenementen in opzet niet helemaal hetzelfde. "Breakers vinden het bijvoorbeeld heel fijn om het publiek dicht bij je te hebben. Bij de sportieve evenementen is dat wat anders. Dan zit het publiek verder van ons af. En het is bij die toernooien wat strenger. Maar de liefde voor het dansen is niet anders. Iedereen doet het vanuit zijn of haar passie."