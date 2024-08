ANP Prinses Alexia tijdens de fotosessie in juni

NOS Nieuws • vandaag, 14:59 Alexia gaat studeren in Londen: Science & Engineering for Social Change

Prinses Alexia gaat studeren aan University College London (UCL). Ze begint daar in september met een bachelor Science & Engineering for Social Change. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

De prinses had zich op meerdere plekken ingeschreven, waaronder ook de Rijksuniversiteit Groningen. Vorige maand zei ze nog last te hebben van keuzestress.

De studie die Alexia heeft gekozen, gaat volgens website van UCL over het "oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen". Studenten bestuderen uiteenlopende onderwerpen vanuit technisch, sociaal en politiek perspectief. De multidisciplinaire kennis die ze hierbij opdoen is volgens de universiteit "gewild bij het bedrijfsleven, goede doelen, de overheid en beleidsfuncties".

Alexia behaalde vorig jaar in Wales haar internationale vwo-diploma, het Internationaal Baccalaureaat. De nu 19-jarige prinses zat op het United World College of the Atlantic, waar ook haar vader koning Willem-Alexander vroeger naartoe ging.

Afgelopen jaar nam de prinses een tussenjaar. Tijdens Koningsdag in Emmen liet ze voor het eerst een klein beetje los over de invulling. Ze vertelde dat ze heeft kunnen reizen en zo "veel verschillende culturen heeft leren kennen". Ook zei ze "een beetje gewerkt" te hebben.

Italië en Spanje

Alexia is niet de enige van de drie prinsessen die ervoor kiest om een tijd in het buitenland door te brengen. Prinses Ariane besloot vorig jaar om haar middelbare schooltijd te vervolgen in Italië. Ze zit daar op het United World College (UWC) Adriatic, in de buurt van Triëst.

Prinses Amalia studeerde vorig jaar in Spanje vanwege bedreigingen. Ze had daar meer bewegingsvrijheid. Inmiddels is ze weer terug in Amsterdam, waar ze aan de UvA Politics, Psychology, Law and Economics studeert.

Beperkt door camera's

Amalia en Alexia zeiden bij een fotosessie in juni dat ze minder vrijheid ervaren dan leeftijdsgenoten omdat ze overal waar ze komen gefotografeerd of gefilmd kunnen worden. Volgens Alexia is het "van deze tijd dat iedereen een camera bij zich heeft" en dat filmpjes en foto's gemakkelijk online worden gezet.

Ze snapt dat mensen haar herkennen en dat dat "interessant is" voor hen. "Maar ik voel mij er wel beperkt door." Alexia zegt het gevoel te hebben niet te kunnen doen wat haar leeftijdsgenoten doen, omdat ze bang is "dat het de dag daarna allemaal op sociale media staat".

Die angst is niet ongegrond: in 2022 werden privévideo's van de prinses gelekt via TikTok, en een jaar eerder lekte er een foto uit van de prinses die aan het feesten is. De Rijksvoorlichtingsdienst benadrukt dat "de studietijd van de prinses wordt beschouwd als privé".