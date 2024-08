Lammerts grijpt verrassend olympisch brons bij kitefoilen, goud naar Britse

Het was de eerste keer dat het kitefoilen op het olympische programma stond. Bij deze discipline zit er onder de plank een vleugelconstructie, waardoor de plank boven het water omhoog wordt getild. Door deze lage weerstand bereiken kitefoilers hoge snelheden van rond de 40 kilometer per uur.

Wind

Al de hele week was er veel te doen om de wind in Marseille, die regelmatig te zwak was. Hoewel de wind het ook op donderdag geregeld liet afweten, konden de medalraces in het kitefoilen uiteindelijk wel worden afgewerkt.