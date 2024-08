'Wortelsnelwegen' in Amsterdamse Vondelpark moeten bomen helpen groeien

In het Vondelpark in Amsterdam wordt sinds deze week gewerkt aan het versterken van verzwakte bomen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 200 jonge bomen die dicht bij voetpaden staan, niet altijd goed groeien.

Zo wordt er als het ware een weg onder de voetpaden door gelegd waar de bomen verder kunnen wortelen, naar het voedselrijkere gebied aan de andere kant van het pad waar nog wel de ruimte is om te groeien.

Met wilgenhout wordt die ruimte gecreëerd. "Wilgenhout wordt al duizenden jaren op allerlei manieren gebruikt, met name in bossen voor dijkverzwaringen", zegt Heemskerk.

Voor zover bekend is er in Nederland nooit eerder wilgenhout voor dergelijke wortelsnelwegen gebruikt. Normaal gesproken wordt er bomenzand voor gebruikt, maar omdat Amsterdam zo'n hoog grondwaterpeil heeft, is dat daar geen optie.