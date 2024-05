Oases in de ijstijd maakten voortbestaan eik en linde mogelijk

Ze zouden eigenlijk helemaal niet meer in Europa moeten voorkomen: de eik, de linde en de es. Tijdens het hoogtepunt van de laatste ijstijd, zo'n 20.000 duizend jaar geleden, was het voor deze bomen veel te koud om te overleven. Toch groeien ze nog steeds overal in Europa. Wetenschappers hebben nu ontdekt hoe dat mogelijk is.

De bomen hebben hun voortbestaan te danken aan warmwaterbronnen in Centraal-Europa, blijkt uit nieuwe vondsten. Deze bronnen waren een soort oases in de ijstijd, en gaven hun warmte af aan de omgeving. Daardoor konden eik, linde en es overleven en zich later weer over Europa verspreiden, schrijven Tsjechische onderzoekers in Science Advances.