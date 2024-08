Wekdienst 8/8: Meerdere olympische finales met kans op goud • Catalonië verwacht Puigdemont

Eerst het weer: in het oosten van het land begint de dag met veel bewolking en wat regen. In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 24 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Bij het ministerie van Financiën zijn meldingen binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag van prinses Laurentien. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving in het AD . Prinses Laurentien zou ambtenaren "onbehoorlijk hebben bejegend".

Het ministerie schrijft in een reactie dat tijdens de samenwerking "de emoties wel eens zijn opgelopen" en dat "een aantal van onze collega's" daarvan mondeling een melding heeft gedaan. Volgens het AD spreken ingewijden "zonder enige twijfel over grensoverschrijdend gedrag".

Prinses Laurentien begon naar aanleiding van de toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden ouders hun kinderopvangtoeslag kwijtraakten of moesten terugbetalen, een stichting om die ouders en kinderen te helpen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Waar veel toeristen zijn, zijn vaak ook veel zakkenrollers, zo ook in Barcelona waar menig bezoeker de stad weer verlaat zonder telefoon, portemonnee of handtas. De politie doet te weinig vinden burgers, dus nemen ze het heft in eigen hand.