NOS Sport • vandaag, 19:58 Als spin de muur op: Poolse snelklimster klautert vliegensvlug naar olympisch goud

De eerste olympisch kampioen snelklimmen bij de vrouwen komt uit Polen: titelfavoriet Aleksandra Miroslaw pakte goud door in de finale de Chinese Deng Lijuan te verslaan.

De Poolse tikte 0,08 seconden eerder aan dan Deng, precies het spektakel waar het klimonderdeel speed het van moet hebben. Knipper met je ogen en je hebt de race van slechts enkele seconden gemist.

2:49 Spectaculaire beelden: snelklimmers razen naar boven op Olympische Spelen

Het concept bij het speed-klimmen is eenvoudig: wie als eerste boven is, wint. Klimmers gaan als spinnen een 15 meter hoge muur omhoog langs een route die altijd hetzelfde is. Daarin verschilt het van de andere klimonderdelen boulder en lead, waar de route voor iedere wedstrijd nieuw ontworpen wordt.

Wereldrecords

Bij het snelklimmen kunnen atleten specifiek trainen op hun start, bepaalde routes en routines in hun sprint omhoog. De grepen op de muur zijn in alle nationale en internationale wedstrijden hetzelfde. Prestige zit 'm in de snelle tijden, met het verbeteren van wereldrecords als resultaat.

Miroslaw is al sinds de Olympische Spelen van Tokio wereldrecordhouder op het onderdeel speed. In Parijs verpulverde ze haar eigen record van 6,24 seconden in de kwalificaties met een tijd van 6,06 seconden. In de halve finale tegen landgenoot Natalia Kalucka, die brons pakte, kwam Miroslaw tot 6,19 seconden. In de finale tegen Deng tot 6,10 seconden.

Sportklimmen is olympisch sinds de Spelen van Tokio in 2021. Destijds kreeg het format nog veel kritiek, omdat de gouden medaille werd uitgereikt aan de klimmer die een klassement won waarin scores van de drie losse disciplines werden gecombineerd: speed, lead en boulder. Alsof er in het atletiek een medaille wordt uitgereikt uit een klassement van de 100 meter, de 1.500 meter en de marathon.

Reuters Aleksandra Miroslaw weet dat ze goud heeft gewonnen

Speed, waar het draait om snelheid, zou te veel verschillen van de iets traditionelere, langzamere en technischere disciplines lead en boulder. Bij lead-klimmen klauteren atleten een 15 meter hoge muur omhoog met overhellende en technisch lastige passages, terwijl zij zich zelf vast moeten klikken aan de muur. Wie het hoogst komt, wint.

Bij boulder krijgen klimmers zonder zekering routes op een muur van drie meter hoog voorgeschoteld die zeer lastig te beklimmen zijn. Doorgaans wint de klimmer die de meeste routes voltooit in het minste aantal pogingen.

Voor het eerst gescheiden

Op de Spelen van Parijs wordt het olympische speed-klimmen voor het eerst apart gehouden van het nog wel gecombineerde lead- en boulder-toernooi. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen worden nu dus twee medailles uitgereikt.

De snelklimmende mannen strijden donderdag om de medailles. De finales bij de vrouwen en mannen in het boulder/lead-toernooi zijn vrijdag en zaterdag.