Nobelprijswinnaar Yunus naar Bangladesh, interim-regering wordt morgen beëdigd

De nieuwe interim-regering in Bangladesh, onder leiding van bankier en Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus, wordt morgenavond beëdigd. Dat bevestigt de hoogste militair van het land in een televisietoespraak.

Met Yunus aan het hoofd van de interim-regering moet de rust in het land terugkeren, nadat voormalig premier Hasina maandag na een week van gewelddadige protesten was afgetreden en naar India gevlucht. Ook volgde de ontbinding van het parlement, een belangrijke eis van de demonstranten die wekenlang hebben gedemonstreerd tegen de regering.

Bedenker van microkredieten

De 84-jarige Yunus is door president Shahabuddin gevraagd om de interim-regering te leiden. De president beloofde dat er zo snel mogelijk verkiezingen worden gehouden.

Yunus is internationaal bekend als bedenker van microkredieten, financiering voor mensen die geen toegang hebben tot grote leningen. Daarvoor kreeg hij in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede.

Vanwege een medische behandeling verbleef Yunus de afgelopen tijd in Parijs. Daarvandaan nam hij vandaag een vlucht naar de Bengaalse hoofdstad Dhaka.

"Ik zie ernaar uit om terug naar huis te gaan om de problemen op te lossen waar we met zijn allen in zitten", zei Yunus op de luchthaven in Parijs. Ook riep hij de bevolking op om de rust te bewaren en geen geweld te gebruiken.