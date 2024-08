Foppen mist finale 5.000m door ongelukkige val, maar gaat protest aantekenen

Mike Foppen is op de 5.000 meter ongelukkige wijze uitgeschakeld. Foppen probeerde in de eindsprint van zijn serie nog naar de top acht te sprinten voor een finaleplaats, maar ging onderuit nadat drie atleten voor hem onderuit waren gegaan.

"Ik was aan het jagen, had nog over en opeens vallen er drie man voor me", reageert de gedesillusioneerde Foppen.