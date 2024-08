Persbureau SK-Media De A73 bij Cuijk

NOS Nieuws • vandaag, 06:54 • Aangepast vandaag, 15:43 Spookrijder komt om het leven bij dodelijk ongeluk A73

Bij een ongeluk op de A73 ter hoogte van Cuijk in Nijmegen is een spookrijder om het leven gekomen. Haar medepassagier raakte zwaargewond. Een inzittende van een ander voertuig is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken.

Dat gebeurde rond 05.30 uur op de weghelft richting het zuiden, waarna de weg in beide richtingen werd afgesloten. Iets voor zevenen werd de rijstrook in noordelijke richting weer vrijgegeven. Inmiddels is de hele snelweg weer open voor verkeer.

Verschillende hulpdiensten kwamen vanochtend ter plaatse, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Een woordvoerder van de ANWB sprak van een "behoorlijke chaos". De ANWB adviseerde om te rijden via Eindhoven, over de A67 en A2.

Een half jaar geleden, begin februari, gebeurde op de A73 ook al een dodelijk ongeluk met een spookrijder. Dat was iets verder naar het zuiden bij Venray. Ook daarbij viel een dode en raakten meerdere mensen gewond. En in oktober 2022 raakten twee mensen gewond bij een ongeval met een spookrijder op de A73 bij knooppunt Rijkevoort.

Geen onveilige weg

Ook al zijn er dus vaker ongelukken met spookrijders op die snelweg, volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van een verband. "Die ongevallen vonden plaats op verschillende locaties. De A73 staat ook niet specifiek bekend als een onveilige weg", aldus een woordvoerder.

Ook experts van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kunnen geen verband leggen tussen de ongevallen en de veiligheid van de A73. "We weten niet waar iemand de afrit is afgereden en of dat dan door een verwarrende weginrichting kwam, of dat het een andere oorzaak had."