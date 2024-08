AFP Hitte in Tokio

NOS Nieuws • vandaag, 19:56 Meer dan 120 doden in Tokio door heetste juli ooit gemeten

In Tokio zijn in juli 123 mensen gestorven door de hitte. Het was de heetste juli ooit gemeten in Japan, 2,2 graden hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Op sommige plekken werd het warmer dan 40 graden.

Een groot deel van de slachtoffers in Tokio waren ouderen. Op twee na werden ze allemaal gevonden in huis. De meeste slachtoffers gebruikten hun airco niet, terwijl ze die wel hadden. Volgens de Japanse autoriteiten gebruiken veel ouderen geen airco omdat ze bang zijn dat het niet goed is voor hun gezondheid, schrijft persbureau AP.

Hitte waarschuwingen

Japanse autoriteiten en weerstations hadden mensen geadviseerd om binnen te blijven, voldoende te drinken en hun airco aan te zetten.

Meer dan 37.000 mensen werden in Tokio en omgeving naar het ziekenhuis gebracht vanwege de hitte. Meteorologen verwachten meer hitte in augustus, met temperaturen van 35 graden of hoger.

Natuurramp

Het is het grootste aantal doden door de hitte sinds 2018. Toen overleden in Tokio in juli 127 mensen. Die hittegolf werd destijds officieel bestempeld als 'natuurramp'.