EPA/Frank Robichon

NOS Nieuws • vandaag, 12:24 Japan zucht onder hittegolf: twee doden en veel zonnesteken Anoma van der Veere Sla de carrousel over Anoma van der Veere

Voor de vierde achtereenvolgende dag zucht Japan onder een hittegolf. In Tokio heeft de temperatuur bijna een record van 150 jaar oud gebroken en er dreigt een stroomtekort. De autoriteiten hebben de Japanners gevraagd om, als het kan, zuinig te zijn met stroom.

In Tokio is het in de middag ruim 35 graden, de hoogst gemeten waarde daar sinds 1875. Afgelopen weekend werd het in de stad Isesaki, 85 kilometer noordwestelijk van Tokio, 40,2 graden, de hoogste temperatuur ooit gemeten in juni.

De hoge temperaturen zijn opmerkelijk rond deze tijd en de hitte lijkt nog niet voorbij: de verwachting is dat die zeker tot zaterdag aanhoudt. De hoge luchtvochtigheid doet er nog een schepje bovenop, de gevoelstemperaturen liggen rond de 40 graden.

Doden door zonnesteek

De drukte in de binnenstad van Tokio is de laatste dagen afgenomen. De hitte jaagt de meeste mensen naar binnen, de verkoelende airconditioning in. De mensen die zich wel op straat wagen, lopen zoveel mogelijk in de schaduw of dragen een parasol.

Inmiddels is de zonnebrandcrème op verschillende plekken uitverkocht en kunnen winkels niet snel genoeg de voorraden draagbare mini-ventilators en speciale afkoelsprays aanvullen. Op sociale media delen mensen tips met elkaar over wat de beste ijsjes zijn om de zomer mee door te komen.

Blijkbaar zijn er ouderen die hun airconditioners hebben uitgeschakeld, maar alsjeblieft, het is zo warm, aarzel niet om af te koelen. minister Koichi Hagiuda van Handel en Industrie

Maar het is niet alleen klein leed. Zeker twee mensen zijn door een zonnesteek overleden, melden Japanse media. "Ik hoorde dat er nu al veel mensen zijn die met een zonnesteek in het ziekenhuis zijn beland. Dus ik zet wel de airco aan en zorg dat ik genoeg water drink," zegt Maki Iwata uit Tokio.

Verzoek om elektriciteit te besparen

In Tokio en omgeving hebben de autoriteiten gevraagd om elektriciteit te besparen en zo een dreigende stroomstoring te voorkomen. Japan heeft minder stroom voorradig, omdat het noordoosten van het land in maart werd getroffen door een aardbeving, waardoor een aantal kerncentrales stilligt.

Maki Iwata maakt zich zorgen om haar grootouders: "De overheid zegt dat we energie moeten besparen, maar oudere mensen nemen dit soort adviezen vaak veel te letterlijk. Dan zetten ze de airco niet aan en komen ze om door de hitte."

De overheidsoproep is daarom wat gematigd: "Blijkbaar zijn er enkele ouderen die hun airconditioners hebben uitgeschakeld, maar alsjeblieft, het is zo warm, aarzel niet om af te koelen", zei de Japanse minister van Handel en Industrie op een persconferentie.

In de supermarkt of warenhuizen staat de koeling gewoon aan. "Bij mij op kantoor laten ze de airco ook gewoon aan staan de hele dag", zegt Sakura Mori die in het midden van Tokio werkt in een wolkenkrabber met tientallen etages, allemaal gekoeld. "Ik zat te denken om maar gewoon op kantoor te gaan zitten in plaats van thuis te werken, dan kan ik gratis meeliften op de verkoeling daar."

Normaal nog regenseizoen

Normaal gesproken is in een groot deel van Japan rond deze tijd van het jaar het regenseizoen aan de gang, maar de Japanse weerdienst verklaarde gisteren dat dat in de regio Tokio voorbij is; 22 dagen eerder dan normaal. Het is het vroegste einde sinds de metingen in 1951 begonnen. Ook in Tokai in centraal Japan en in een deel van het zuiden wordt gesproken van het kortste regenseizoen ooit.

Daarom moeten mensen ook beter opletten. "Direct na het einde van het regenseizoen zijn veel mensen nog niet gewend aan hitte en lopen ze een groter risico op een zonnesteek", waarschuwde de Japanse weerdienst.