Laatste Nederlandse beachduo uitgeschakeld: exit Boermans en De Groot in kwartfinales

Ook het laatste Nederlandse beachvolleybalduo in Parijs is uitgeschakeld. Voor Stefan Boermans en Yorick de Groot vormden de kwartfinales van de Olympische Spelen het eindstation.

Eerder werden Steven van der Velde en Matthew Immers al in de achtste finales uitgeschakeld. Bij de vrouwen kwamen Katja Stam en Raïsa Schoon ook niet verder dan de laatste zestien.

Daardoor blijft het brons van Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in Rio de Janeiro 2016 de enige Nederlandse olympische beachvolleybalmedaille.

2,11 meter

Van de drie Nederlandse duo's in Parijs presteerden Boermans en De Groot het best. In hun voorgaande vier duels bleven ze zonder setverlies. Maar de 2,11 meter lange Ehlers en de ervaren Wickler waren een maatje te groot.