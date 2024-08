Amerikanen gewond bij aanval op Iraakse basis waar ook Nederlanders zitten

Bij een aanval op een Amerikaanse luchtmachtbasis in Irak zijn vijf Amerikaanse militairen gewond geraakt. Op de Al Asad Airbase zijn ook Nederlanders gestationeerd, maar zij bleven ongedeerd.

Er werden gisteren twee raketten afgevuurd op de basis. Volgens de eerste berichten raakte één van de vijf slachtoffers zwaargewond. Over schade is niets bekend.

Op de basis zijn 2500 Amerikanen gelegerd. Zij moeten voorkomen dat Islamitische Staat weer voet aan de grond krijgt in het gebied. Ook zo'n 120 Nederlanders dragen daaraan bij door de Iraakse regering te helpen het gebied te stabiliseren. Dat doen ze door op de basis de logistiek, het onderhoud en de ondersteuning te verzorgen van de helikopters.

Extra veiligheidsmaatregelen niet nodig

De basis werd vorige maand ook al twee keer aangevallen , eerst met een drone, daarna met raketten. Bij die aanvallen vielen geen gewonden. Ze komen waarschijnlijk van Irakese milities die banden hebben met Iran. Met dit soort prikacties uiten zij hun ongenoegen over de westerse aanwezigheid in het land.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Den Haag liet toen weten dat ondanks de aanvallen extra veiligheidsmaatregelen niet nodig waren. Hoewel inmiddels de spanning in de regio is opgelopen door het wapengekletter tussen Israël en Iran, geldt die conclusie nog steeds.