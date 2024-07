AFP De Ain al-Asad basis in Irak

NOS Nieuws • vandaag, 11:36 Legerbasis Irak met Nederlandse militairen in korte tijd twee keer aangevallen

Een Amerikaanse legerbasis in Irak waar ook Nederlandse militairen zijn gestationeerd, is deze week voor de tweede keer in korte tijd aangevallen. De Al Asad Airbase, ten noordwesten van de hoofdstad Bagdad, werd met meerdere raketten onder vuur genomen. Twee weken geleden was er al een aanval met drones op de basis.

Het ministerie van Defensie laat weten dat er op het terrein van de basis beperkte materiële schade is. De aanvallen komen waarschijnlijk van aan Iran gelieerde Irakese milities.

NAVO-missie tegen IS

Op de basis zitten 120 Nederlandse militairen. Samen met onder meer 2500 Amerikaanse militairen doen zij mee aan een NAVO-missie tegen Islamitische Staat in de regio.

Vorige week was er in Washington een militaire top waar Amerikaanse en Iraakse functionarissen spraken over het afbouwen van de missie in Irak. Tien jaar geleden werd met de missie begonnen om Islamitische Staat te bestrijden in Irak en Syrië en de situatie in de regio te stabiliseren.

Het ministerie Defensie in Den Haag laat weten dat de Iraakse milities met deze aanvallen hun onvrede uiten over het langzame proces van de onderhandelingen. Zij willen dat er een einde komt aan de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. Vooralsnog zijn er geen meldingen gedaan over het mogelijk afbouwen van de missie.

Geen extra maatregelen

Defensie laat weten in de recente aanvallen geen aanleiding te zien voor extra maatregelen. Eerder werden al de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en de aanwezige militaire zijn getraind om met dit soort aanvallen om te gaan. Defensie zegt dat de aanvallen passen in het normale dreigingsbeeld in de regio.

In januari van dit jaar werd de Al Asad Airbase in Irak met ballistische raketten aangevallen. Volgens Amerikaanse media raakten toen twee Amerikaanse militairen gewond.

Sinds de oorlog in Gaza tussen Hamas en Israël nemen de aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten toe. De meeste afgevuurde projectielen worden in een vroeg stadium onderschept door het Amerikaanse leger.