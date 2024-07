EPA

NOS Nieuws • vandaag, 14:14 Aantal IS-aanslagen verdubbeld, terreurgroep 'probeert zich te hergroeperen'

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft in de eerste helft van 2024 al meer aanslagen gepleegd in Syrië en Irak dan in heel 2023. Het aantal aanslagen is verdubbeld. Dat heeft het Amerikaanse militaire hoofdkwartier Centcom bekendgemaakt.

Centcom concludeert daaruit dat IS zich probeert te hergroeperen. IS pleegde in de eerste zes maanden van dit jaar al 153 aanslagen in Syrië en Irak. Vorig jaar waren dat er 121 in totaal.

"De toename van het aantal aanslagen geeft aan dat IS zich na jaren van verminderde capaciteit probeert te hergroeperen", zegt een Amerikaanse defensiefunctionaris.

Kalifaat

Tien jaar geleden, in juni 2014, riep IS een 'kalifaat' uit in grote delen van Syrië en Irak. De terreurbeweging heerste op haar hoogtepunt over een gebied half zo groot als het Verenigd Koninkrijk. Burgers kregen een extreme interpretatie van de islam opgelegd, religieuze minderheden werden aangevallen en degenen die als afvallig werden beschouwd kregen strenge straffen.

Ook doodden IS-strijders duizenden leden van de jezidi-minderheid en ontvoerden ze vrouwen en kinderen, van wie velen het slachtoffer werden van seksueel misbruik en mensenhandel. Deze misdaden zijn onder meer door de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Tweede Kamer aangemerkt als genocide.

Slapende cellen

Meer dan 80 landen vormden onder leiding van de VS een coalitie om IS te bestrijden. In 2017 verloor de terreurbeweging haar grondgebied in Irak en in 2019 dat in Syrië. Sindsdien is IS minder in het nieuws, maar er zijn nog meerdere cellen in Syrië en Irak die nu dus actiever lijken te worden.

Toch zeggen Iraakse functionarissen dat ze de dreiging van IS zonder buitenlandse hulp onder controle kunnen houden. Ze zijn daarom gesprekken gestart met de VS om de missie van de militaire coalitie, waar ze zelf ook aan meedoen, af te bouwen.