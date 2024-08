NOS Sport • vandaag, 00:31 Parijs vandaag: het begin van Harrie's hattrick en hockeyers op drempel finale

Elke olympische dag beginnen we met het programma. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 11. Klik hier voor het volledige programma.

Zien we vandaag het eerste deel van Harrie's hattrick? Baanwielrenner Harrie Lavreysen is met een missie naar het Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines gekomen: driemaal goud winnen. In Tokio lukte hem dat op de teamsprint en individuele sprint, maar op de keirin bleef hij steken op brons.

Vanavond kan hij de eerste stap op weg naar zijn trilogie voltooien. Om 19.11 uur staat hij met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland in de eerste ronde van de teamsprint. De finale is om 20.10 uur. Het drietal is regerend olympisch kampioen, maar de concurrentie uit Australië en Groot-Brittannië zit ze op de hielen.

Lavreysen zelf denkt dat hij met de oranje sprinttrein harder dan ooit tevoren zal moeten om opnieuw goud te winnen.

Orange Pictures Harrie Lavreysen

Wie in ieder geval een gouden medaille in de wacht sleept, is Marit Bouwmeester. Zij kan in de medalrace (14.43 uur) al niet meer ingehaald worden en dook gisteren al de zee in als succesvolste olympische zeilster in de geschiedenis.

Laros en Bol

Een dag na de bronzen medaille - die heel even zilver leek - van Sifan Hassan op de 5.000 meter staan Niels Laros en Stefan Nillessen om 20.50 uur in de finale van de 1.500 meter. De jongelingen zijn pas de vijfde en zesde Nederlander ooit in de olympische eindstrijd op deze afstand.

Femke Bol en Cathelijn Peeters lopen eerder op de avond (20.07 uur) in de halve finales van de 400 meter horden.

Maar voor het Stade de France volstroomt met atletiekfans volgen we de verrichtingen van Uricas van de Kattevennen, Imagine en Beauville Z. Dat zijn de paarden van springruiters Kim Emmen, Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten, die na een topdag op Château de Versailles vandaag in de finale staan.

Kwartfinales

Bij de teamsporten staat de dag vooral in het teken van de kwartfinales. Om 9.30 uur nemen de handbalsters het op tegen Denemarken, om 15.35 uur treffen de waterpolosters Italië.

NOS

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot moeten zien af te rekenen met een tweetal uit Duitsland.

De hockeyers zijn al een ronde verder en werken vanmiddag hun halve finale af. Om 14.00 uur treden zij in het Yves-du-Manoir-stadion aan tegen Spanje voor een plek in de eindstrijd.