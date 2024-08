Telegram/WagnerGroup Dit zijn volgens Wagner huurlingen van de groep die in Mali verliezen leed

NOS Nieuws • vandaag, 04:12 Mali verbreekt banden met Oekraïne vanwege vermoede steun aan rebellen

Mali verbreekt per direct de diplomatieke banden met Oekraïne. Dat heeft het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt op X.

Aanleiding zijn uitspraken van een woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst over gevechten in Noord-Mali van eind juli. Hierbij zouden tientallen Malinese soldaten en huurlingen van het Russische Africa Corps - de voormalige Wagnergroep - zijn omgekomen. Het Africa Corps is in meerdere Afrikaanse landen actief en vecht in Mali aan de kant van het regeringsleger.

Andri Joesov zei bij de Oekraïense publieke omroep Suspilne dat Malinese rebellen "de benodigde informatie" kregen om "een succesvolle militaire operatie tegen Russische oorlogsmisdadigers uit te voeren".

Hoewel hij niet direct betrokkenheid van Oekraïne bevestigt, gaat het Malinese ministerie hier wel van uit. Het ministerie spreekt op X van "de betrokkenheid van Oekraïne bij de laffe, verraderlijke en barbaarse aanval".

Zandstorm

De Toeareg-rebellen zeiden over de gevechten dat ze minstens 84 Russische huurlingen van Wagner en 47 Malinese soldaten hadden gedood. Wagner bevestigde vorige week dat het huurlingenleger in Mali terecht was gekomen in zware gevechten tegen rebellen.

De groep kon naar eigen zeggen aanvankelijk veel rebellen uitschakelen. Door een zandstorm zou de situatie zijn gekeerd: toen konden de rebellen zich volgens Wagner opnieuw groeperen.

NOS

De Toearegs zijn een nomadisch volk waarvan het woongebied zich over meerdere landen in Noord-Afrika uitstrekt. In Mali streven ze een eigen onafhankelijke staat na in het noordoosten van het land.