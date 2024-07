'Tientallen huurlingen omgekomen in Mali'

Opstandige Toearegs zeggen dat ze in het noorden van Mali tientallen huurlingen hebben gedood of gevangengenomen van het Russische Africa Corps , de voormalige Wagnergroep.

Bloggers

Russische huurlingen vechten sinds 2021 met het Malinese leger tegen islamitische terroristen en naar onafhankelijkheid strevende Toearegs. Ook in andere landen in West-Afrika zijn voormalige Wagner-huurlingen actief. Volgens het Duitse persbureau DPA is dit de grootste nederlaag voor de huurlingen in West-Afrika tot dusver.