Nillessen en Laros stunten met finaleplek op olympische 1.500 meter

Stefan Nillessen en Niels Laros zijn erin geslaagd de olympische finale op de 1.500 meter te bereiken.

In de eerste halve finale in Parijs liep de 21-jarige Nillessen naar de vijfde plek, waarmee hij zich verzekerde van een startbewijs voor de eindstrijd. Hij finishte in 3.32,73, een persoonlijk record en op dat moment de op één na snelste tijd ooit door een Nederlander gelopen.

Laros nóg sneller

Ook de pas 19-jarige Laros neemt deel aan de strijd om het goud, die dinsdag op het programma staat. Hij was nog sneller dan Nillessen en klokte een tijd van 3.32,22. Laros, de houder van het Nederlands record, eindigde daarmee in zijn halve finale als vierde.

De Amerikaan Yared Nuguse (3.31,72) ging als snelste naar de eindstrijd.

In het Stade de France was daarmee sprake van een unieke dubbeslag. Slechts vier keer eerder slaagde een Nederlander erin de olympische finale van de 1.500 meter te behalen. Nooit kwam het voor dat twee Nederlanders tegelijk aantraden.

In die finale is van alles mogelijk, zei Nillessen met een gezonde dosis bluf. "Ik durf te dromen", zei de Europees kampioen onder 23 jaar. "In een finale kan nu eenmaal alles gebeuren. Kijk naar die 4x400 van zaterdagavond. Als zij het kunnen, waarom wij dan niet?"

Nillessen vertrouwde in de halve finale op zijn eindschot en toverde in de laatste meters een fikse versnelling tevoorschijn. Ook Laros gebruikte dat wapen om een ticket voor de finale te grijpen. Van hem was sinds de WK van 2023 in Boedapest bekend wat hij in zijn mars heeft. In de Hongaarse hoofdstad eindigde hij als tiende, waarmee de verwachtingen voor Parijs flink werden opgeschroefd.

Laros kende evenwel niet het droomjaar waar hij op had gehoopt. Ofschoon hij door blessures weinig wedstrijden liep, kreeg de spanning geen vat op hem in het imposante Stade de France. "Ik was hier redelijk relaxed."

Pas in de slotfase van zijn race, toen hij ingesloten dreigde te raken, speelde er ineens van alles door zijn hoofd. Even twijfelde hij of hij buitenom of binnendoor moest lopen om de tegenstanders voor hem te passeren. Uiteindelijk hoefde hij maar drie opponenten voor zich te dulden. "Misschien heb ik een beetje geluk gehad."

Vlak voor de start kreeg hij via het scorebord in de atletiekarena mee dat Nillessen het goede voorbeeld had gegeven. "Ik werd superenthousiast. Bizar. Fantastisch. Dit had niemand verwacht. Nou ja, behalve wij, misschien."

Ook de resterende dagen tot de finale zullen de twee jonge atleten het beste in elkaar naar boven halen. Nillessen, lachend: "Dat wordt gezellig in ons appartement in het olympisch dorp."