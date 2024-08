Kiesdebat VS op losse schroeven: Trump en Harris ruziën over voorwaarden

Het is hoogst onzeker dat er een verkiezingsdebat komt tussen Donald Trump en Kamala Harris. Trump zegt dat afspraken die hij met Biden daarover maakte ongeldig zijn en stelt extra eisen; Harris zegt dat de Republikein te bang is om met haar te debatteren.

Omdat hij nu een nieuwe tegenstander heeft, vindt Trump de oude afspraken niet meer gelden. Hij wil nu een debat op 4 september in de swingstate Pennsylvania ten overstaande van "een arena vol mensen". Ook eist hij dat Fox News, dat hem beter gezind is dan ABC, het debat verzorgt.

"Ik zal haar op 4 september zien of ik ga haar helemaal niet zien", benadrukte Trump via zijn sociale medium Truth Social over de confrontatie met Harris.