AFP Kamala Harris gaat aan boord van Air Force Two

NOS Nieuws • vandaag, 16:50 • Aangepast vandaag, 17:55 Harris haalt in een week 200 miljoen dollar op voor presidentscampagne

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft in de week dat ze presidentskandidaat werd 200 miljoen dollar (zo'n 184 miljoen euro) opgehaald. Ook hebben zich 170.000 nieuwe vrijwilligers gemeld om haar campagne te ondersteunen.

Rob Flaherty, plaatsvervangend campagnemanager van Harris, heeft dat bekendgemaakt op X. Volgens hem is van het geld dat is opgehaald 66 procent afkomstig van nieuwe donoren.

Vorige week zondag kondigde president Biden aan zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Diezelfde dag kondigde Harris aan dat ze namens de Democraten campagne wil gaan voeren om president te worden. Meteen nadat hij zich had teruggetrokken had Biden al zijn steun uitgesproken voor haar kandidatuur.

Spannende race

Harris heeft de steun gekregen van een meerderheid van de afgevaardigden voor de Democratische conventie. Dat betekent dat ze volgende maand waarschijnlijk officieel de kandidaat van de partij voor het presidentschap wordt. Biden trok zich na lang aarzelen terug uit de race vanwege vragen over zijn leeftijd en gezondheid.

Biden wil wel doorgaan als president tot zijn ambtstermijn op 20 januari 2025 afloopt. Harris haalde binnen 36 uur na de aankondiging van Biden al 100 miljoen dollar binnen.

Mitch Landrieu, co-voorzitter van de campagne, zei in gesprek met MSNBC dat Harris "een van de beste weken had die we de afgelopen vijftig jaar in de politiek hebben gezien". "Dit wordt een heel spannende race", zei hij.

Harris loopt in

Harris voerde gisteren campagne in de staat Massachusetts en trok honderden mensen naar een evenement om geld te werven dat was georganiseerd voor Biden. De verwachting was dat de inzamelingsactie 400.000 dollar zou opleveren, maar uiteindelijk werd er ongeveer 1,4 miljoen dollar opgehaald.

Harris zei op de bijeenkomst dat ze de underdog in de race blijft, maar dat haar campagne steeds meer op stoom komt. Uit peilingen bleek dat Trump een voorsprong op Biden had opgebouwd na het weinig overtuigende optreden van Biden in een debat met zijn Republikeinse tegenstrever.

Uit een opiniepeiling van The New York Times en Siena College waarvan de uitkomsten donderdag werden gepubliceerd, bleek dat Harris inloopt op Trump. En in een peiling van The Wall Street Journal vrijdag had Trump een voorsprong van twee procentpunten op Harris.

Progressieveling uit San Francisco

Trump heeft inmiddels de aanval geopend op Harris, die hij gisteren "een getikte progressieveling" noemde. Zijn running mate J.D. Vance zei vandaag dat Harris profiteert van het momentum dat haar entree in de race veroorzaakt, maar dat dat snel zal wegebben.

"Mensen zullen erachter komen hoe radicaal ze is. Ze zullen erachter komen dat ze uiteindelijk een progressieveling uit San Francisco is, die het beleid van San Francisco wil uitrollen over het hele land. "

San Francisco, waar Harris oorspronkelijk vandaan komt, geldt in de VS als een linkse, vooruitstrevende stad, een imago waar veel conservatieve Republikeinen een hekel aan hebben.