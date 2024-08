ANP Marit Bouwmeester

NOS Sport • vandaag, 17:09 Zeilster Bouwmeester stevig aan de leiding na drie dagen: top vier in eerste zes races

Marit Bouwmeester is geweldig onderweg in de IlCA 6-klasse van het olympisch zeiltoernooi. Op de derde dag noteerde de olympisch kampioen van 2016 in haar drie races een vierde, tweede en derde plek.

Na een vierde, eerste en tweede plaats op de eerste twee dagen van haar zeiltoernooi gaat Bouwmeester ruim aan de leiding in het klassement.

Weinig punten

Haar (straf)puntenaantal is na zes van de elf races nog altijd extreem laag. Voor de duidelijkheid: in het zeilen is de positie waarop je eindigt, het puntenaantal dat je toebedeeld krijgt. Goede resultaten betekenen dus weinig punten en degene met de minste punten aan het einde van het toernooi wordt kampioen.

Sla de carrousel over NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

Nog beter voor Bouwmeester is dat haar slechtste resultaat tot nu toe een vierde plek is. De slechtste uitslag van elke zeilster wordt weggestreept. De nummer twee in het klassement, Anne-Marie Rindom uit Denemarken, heeft momenteel 16 punten meer dan Bouwmeester maar staat ook extra op scherp.

De slechtste uitslag van Rindom was namelijk een 26ste plek, die mee zal tellen als ze de komende dagen een nog mindere race neerzet. Maar ook als ze zondag bijvoorbeeld een twintigste plek noteert, komen die punten er meteen bij.

Ook de andere zeilsters in de top van het klassement hebben al een resultaat buiten de top tien genoteerd.

Bouwmeester is in Marseille bezig aan haar vierde Olympische Spelen. Ze won goud in Rio (2016), zilver in Londen (2012) en brons in Tokio (2021).

Stand na zes van de elf races Marit Bouwmeester (Ned) 12 punten Anne-Marie Rindom (Den) 28 punten Hannah Snellgrove (GBr) 39 punten Line Flem Hoest (Noo) 42 punten Maud Jayet (Zwi) 44 punten