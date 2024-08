SIPA Press France Publiek kijkt op grote schermen in Parijs

NOS Nieuws • vandaag, 14:07 Parijs tijdens de Spelen duur? Zo kun je voor weinig de olympische sfeer proeven Onno Beukers redacteur Binnenland Onno Beukers redacteur Binnenland

Wie in Parijs de Olympische Spelen wil kijken moet vaak diep in de buidel tasten: kaarten van tientallen tot soms honderden euro's per stuk, hotelkamerprijzen die beginnen vanaf ongeveer 100 euro. En een colaatje (5 euro) of alcoholvrij biertje (8 euro) zijn eveneens flink aan de prijs. Toch zijn er ook evenementen waar je deze Spelen niet meteen je bankpas of creditkaart voor hoeft te pakken.

Bijvoorbeeld voor de sportwedstrijden die door de hele stad en daarbuiten plaatsvinden. Afgelopen week konden sportfans al snelwandelaars, tijdrijders en triatleten door de straten van Parijs voorbij zien komen. En op deze zaterdag staat het publiek al vroeg achter de hekken langs het parcours van de wegwedstrijd bij het wielrennen.

Gratis extraatje

Ook veel Nederlanders hebben een plaatsje weten te vinden. Herkenbaar aan de oranje kleding verzuchten ze dat het "fijn is dat dit tenminste gratis is, want de kaarten waren zo duur". De wegwedstrijd is voor de meeste mensen ook vooral een extraatje naast de dure betaalde evenementen. En wanneer je de lunch in de supermarkt haalt en je waterflesje bij een van de ruim 500 extra waterpunten in de stad bijvult, hoeft een dagje wielrennen kijken niet duur te zijn.

NOS Locaties in Parijs waar olympische festiviteiten plaatsvinden

Om de Olympische Spelen voor iedereen toegankelijk te maken heeft Parijs in veel parken grote schermen neergezet. Als om 10.00 uur het hek open gaat bij Parc Monceau staan mensen al in de rij voor de tassencontrole. De parken zijn vooral een populaire plek voor veel Fransen om gezamenlijk te kijken de Franse sportprestaties. Het is dan ook doorlopen om een relaxte strandstoel te vinden in de schaduw van de bomen in het park.

Iets verderop in Parc Monceau legt Camilla in haar witte pak de judomatten recht. Naast het kijken naar sport is het meedoen en beleven ook belangrijk, legt Camilla uit. De letters CMR verwijzen naar haar Kameroense afkomst. Op de tatami oefenen zo'n tien kinderen onder haar leiding de heupworp. "De kinderen zijn heel enthousiast ondanks de brandende zon", vertelt ze. En zo zijn er in alle ruim 25 fanparken in de stad dagelijks sportsessies om aan deel te nemen.

Huldiging bij de Eiffeltoren

Het geluid van het afkloppen op de judomat wordt regelmatig overstemd door de Franse fans in het park. "Allez les bleus!", klinkt het vanuit de strandstoelen als er weer een Franse sporter in beeld is. Voor een meer internationale sfeer moet je meer in het hart van Parijs zijn. Bij Hôtel de Ville, het stadhuis van Parijs, is een groot terras gebouwd. Daar kunnen 2500 mensen tegelijk naar een groot scherm kijken, maar ook is er een podium met optredens.

Daarvoor moet je wel bereid zijn om in de rij te staan, net als voor veel andere gratis evenementen. Aan het begin van elke avond worden de Olympische medaillewinnaars gehuldigd in het Parc des Champions. Met uitzicht op de Eiffeltoren worden de winnaars een voor een op het podium geroepen. Het is een gratis alternatief op het TeamNL-huis (30 euro entree) waar de Nederlandse winnaars worden gehuldigd.

Nadeel is wel dat niet alle medaillewinnaars daar naar toe gaan. Voor een groep Nederlanders uit Someren maakt dat niets uit. Zij staan met de rood-wit-blauwe vlag te zwaaien, in het park tussen de sporters op het podium en de Eiffeltoren aan de overkant van de Seine. Zo staan ze recht in het beeld van de camera's, merken ze als ze op de schermen in het stadion kijken. "Als hier ook Nederlandse sporters naartoe komen, dan zijn we er weer", beloven ze elkaar. "Dan maken we er hier ook een feestje van!" En dat helemaal gratis.