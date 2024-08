AFP Demonstranten protesteren tegen de verkiezingsoverwinning van president Maduro

NOS Nieuws • vandaag, 20:31 Kantoor Venezolaanse oppositieleider Machado aangevallen

De oppositie in Venezuela zegt dat zeker zes gewapende mannen afgelopen nacht het kantoor van oppositieleider Maria Corina Machado zijn binnengevallen.

Gemaskerde mannen zouden beveiligers overmeesterd hebben, waarna ze deuren hebben vernield en muren hebben beklad met zwarte graffiti. Ook zouden ze documenten en apparatuur uit het kantoor van Machado in Caracas hebben meegenomen.

De aanval op het campagnekantoor volgt op de oproep van president Maduro om Machado te arresteren. De oppositieleider zit ondergedoken. In een opiniestuk in de Amerikaanse krant The Wall Street Journal schreef ze gisteren te vrezen voor haar vrijheid en haar leven. Eerder werden al een campagnechef en een verkiezingscoördinator van de oppositie gearresteerd.

Uitgesloten van deelname

Het is al dagen onrustig in Venezuela, sinds de officiële kiescommissie zittend president Maduro uitriep tot winnaar van de verkiezingen van afgelopen zondag. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal zijn bij de anti-regeringsprotesten tot nu toe zeker elf demonstranten gedood.

De oppositie zegt dat de verkiezingsuitslag vervalst is. Meerdere peilingen en tellingen bewijzen volgens de oppositiepartijen dat hun gezamenlijke presidentskandidaat, Edmundo González, de eigenlijke winnaar is. Machado was door het regime van Maduro uitgesloten van deelname aan de verkiezingen en had daarom González naar voren geschoven.

Ook de Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) twijfelen aan de officiële verkiezingsuitslag. De VS heeft de verkiezingsoverwinning van González zelfs al erkend. Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van Argentinië en Uruguay zeggen dat duidelijk is dat González de legitieme winnaar is en niet Maduro.

Toch heeft de Venezolaanse kiesraad vandaag de omstreden uitslag bekrachtigd, waarmee Maduro als president kan aanblijven. Machado heeft Venezolanen via sociale media opgeroepen om zaterdag in het hele land de straat op te gaan.