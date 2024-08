Getty Images Veronique Meester (r) en Ymkje Clevering pakken olympisch goud

Derde Nederlandse roeigoud: Clevering en Meester pakken olympische titel in twee-zonder

En dat is drie: roeisters Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben olympisch goud gewonnen in de twee-zonder. Het is de derde gouden medaille voor de Nederlandse roeiploeg op Olympische Spelen van Parijs.

Soeverein roeiden Clevering en Meester in de finale op het water van Vaires-sur-Marne naar de titel. De concurrenten uit Roemenië (zilver) en Australië (brons) kwamen op grote achterstand, ruim vier seconden, pas over de finish. "We geven ze gewoon géén kans, het voelde zo machtig", zeiden de roeisters direct na de race.

2:27 Clevering en Meester soeverein naar olympische titel twee-zonder, derde goud Nederland

Met goud hebben de Nederlandse roeisters van de twee-zonder de hoge verwachtingen waargemaakt. Als regerend wereldkampioen van 2023, destijds bijna 2,5 seconden voor de Australiërs, reisden zij als grote favoriet voor de olympische titel naar Parijs.

De overwinning van de twee-zonder levert de vijfde medaille van de Nederlandse roeiploeg op. Eerder in de week werd goud veroverd in de dubbelvier (mannen) en de vier-zonder (vrouwen) en pakte de dubbeltwee (mannen) en dubbelvier (vrouwen) zilver. Het doel dat bondscoach Eelco Meenhorst had gesteld - minimaal twee keer goud - was al behaald. Op de afgelopen WK veroverde Nederland vijf keer goud en drie keer zilver.

Voor zowel Clevering als Meester is het de tweede olympische medaille. Op de Spelen van Tokio wonnen ze in 2021 al zilver in de vier-zonder, destijds met Karolien Florijn en Ellen Hogerwerf.

Dit is te gek. Het ging waanzinnig goed. Ymkje Clevering

Clevering en Meester roeiden de hele week al uitstekend in het Stade Nautique, tien kilometer ten oosten van Parijs, en gingen steeds sneller roeien. In de heats waren alleen de Australische vrouwen rapper dan de Nederlandse boot, maar in de halve finales lieten Clevering en Meester met een razendsnelle tijd zien wie de favoriet was. In de finale werd het nogmaals duidelijk.

Clevering en Meester gingen er als een raket vandoor bij de start. Na 500 meter van de twee kilometer hadden ze al een bootlengte voorsprong op de Australiërs. Halverwege was het verschil al twee bootlengtes, een voorsprong die niet meer werd weggeven. Het machtsvertoon was gigantisch, waar iets meer tegenstand vooraf wel werd verwacht.

"Dit is te gek", zei Clevering na afloop. "Het ging waanzinnig goed."

2:51 Clevering en Meester na soeverein roeigoud: 'Ongelooflijk, staan er ook van te kijken'

Nederland moest vooral Australië (WK-zilver) en Roemenië (WK-brons) in de gaten houden. De Australische Jessica Morrison en Annabelle McIntyre versloegen Clevering en Meester namelijk al eens in een olympische finale, drie jaar geleden waren zij als onderdeel van de vier-zonder in Tokio sneller.

De Roemeense vrouwen Ioana Vrinceanu en Roxana Anghel loerden als Europees kampioenen van 2022 en 2023 op een stunt, aangemoedigd door de stunt van hun landgenoten in de finale van de dubbeltwee, toen de mannen goud wonnen ten koste van Nederland. Maar zo ver kwam het niet: Nederlandse roeiploeg heeft de derde gouden medaille binnen.

2:00 Derde roeigoud uitgereikt aan Clevering en Meester na machtige finalerace

Op de voorlaatste dag van het olympisch roeitoernooi was de vrouwenfinale van de twee-zonder de enige eindstrijd waar een Nederlandse boot in actie kwam. Zaterdag, op de laatste dag met roeiwedstrijden, krijgt de al zo succesvolle Nederlandse ploeg nog drie medaillekansen.

De al twee jaar lang vrijwel onverslaanbare skiffeuse Karolien Florijn, tweevoudig wereldkampioen (2022, 2023), roeit om 10.18 uur voor haar grote doel: olympisch goud. Nooit eerder pakte een Nederlandse vrouw de olympische titel in de eenpersoonsboot.

Skiffeur Simon van Dorp roeit om 10.30 uur in de finale ook voor een medaille. Misschien wel goud, niet onmogelijk als winnaar van WK-zilver in 2023. Spektakel wordt verwacht: Van Dorp roeit in de baan naast zijn grootste concurrent: wereldkampioen Oliver Zeidler.

Het olympisch roeitoernooi wordt afgesloten met de finale van de mannen-acht. De Nederlandse roeiers plaatsten zich via de herkansing voor de eindstrijd en roeien ook voor een medaille.

