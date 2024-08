NOS

NOS Nieuws • vandaag, 07:22 Geen praatje meer bij de kassa: aantal vakantieparken met zelfscankassa's groeit

's Ochtends verse broodjes, een ijsje of nog snel even het laatste ingrediënt voor het eten van vanavond. Het zijn in de zomer typisch dingen die je haalt in de kleine supermarkt op het vakantiepark. Maar een gezellig praatje maken bij de kassa zit er op steeds meer plekken niet meer in. Daar moet je namelijk zelf je boodschappen afrekenen bij een zelfscankassa. Het is het gevolg van personeelstekorten, zeggen uitbaters van de parken.

"Het bevalt heel goed", vertelt Ron Moerenhout van Europarcs. De vakantieparkketen heeft ondertussen bij twaalf van de veertig parken een supermarkt met een zelfscankassa.

Het biedt volgens hem extra gemak voor de klanten. "En het alternatief is géén winkel, want personeel is moeilijk te krijgen nu." Toch loopt er nog wel wat personeel rond in de supermarktjes, om de vakken te vullen bijvoorbeeld.

Veel vakantiehuisjes volgeboekt Vanwege het slechte weer en het EK voetbal hebben mensen deze zomer langer gewacht met het boeken van een vakantiehuisje in Nederland, maar inmiddels zijn de huisjes grotendeels volgeboekt. Dat blijkt uit een rondgang van ANP. In vakantieparken van Landal (Roompot/Landal GreenParks) is het ondanks de late start alweer net zo druk als vorig jaar en in de parken van EuroParcs is het zelfs nog drukker dan een jaar geleden. Daar is de bezetting de komende weken nu al boven de 90 procent.

Volgens retailspecialist Dirk Mulder is de komst van zelfscankassa's een logische ontwikkeling. "Personeel wordt steeds duurder en is lastig om te vinden. Anderzijds wil je ook als parkshop je prijzen betaalbaar houden. Zeker omdat de consument steeds kritischer wordt, omdat de voedselprijzen de afgelopen tijd enorm gestegen zijn."

Toch is niet iedereen blij met de verandering. Op een vakantiepark hebben mensen vaker behoefte aan een gesprekje tijdens het afrekenen. "Ik vind het gewoon gezellig om even naar de winkel te gaan. Mensen kennen je er dan ook op een gegeven moment", vertelt een gast in het Resort Limburg.

Andere klanten vinden het geen probleem of vinden zo'n kassa zonder medewerker zelfs heerlijk. "Dat is prettig winkelen, geen gezeur aan de kassa", zegt een klant die nog even snel wat water koopt voor hij aan de terugrit naar huis begint.

Diefstal

Ook de grootste vakantieparkketen van het land, Landal, heeft tegenwoordig wat supermarkten zonder kassamedewerker. "De toekomst moet uitwijzen wat een passende supermarkt is voor een park", zegt een woordvoerder. Daarbij wordt gekeken naar verschillende factoren, denk aan de ligging, het aantal accommodaties en de beschikbaarheid van personeel.

Supermarktketen Spar, die ook een aantal winkels op vakantieparken heeft, laat voor nu het personeel nog wel achter de kassa. ''We vinden persoonlijk contact erg belangrijk, dat hoort bij onze formule", aldus een woordvoerder. "We blijven natuurlijk wel de ontwikkelingen volgen."

Europarcs zet de trend in ieder geval door: daar komen er de komende jaren meer zelfscankassa's bij. En ook andere diensten, zoals het huren van een supboard voor in het water, kunnen steeds vaker zonder personeel plaatsvinden.

Zorgen over meer diefstal zijn er niet echt. "Een vakantiepark is anders dan een supermarkt, waar je veel anoniemer bent. Hier is een klant 99 van de 100 keer een van de vakantiegasten."

Retailexpert Mulder verwacht dit soort constructies ook steeds meer te gaan zien. "De technologie wordt steeds beter, personeelstekorten worden alleen maar groter en dus zal dit steeds belangrijker worden."