NOS Nieuws • vandaag, 20:27 Roompot en Landal gaan samen verder, nieuw hoofdkantoor in Amsterdam

Recreatiebedrijven Roompot en Landal GreenParks gaan samen verder onder één merknaam: Landal. Het fusiebedrijf wil zijn hoofdkantoor gaan vestigen in Amsterdam.

De veranderingen zijn onderdeel van een overname van Landal GreenParks door concurrent Roompot. Die overname werd in 2021 al aangekondigd. Roompot, dat in handen is van het Amerikaanse investeringsbedrijf KKR, zei toen de grootste te willen worden op de Europese markt voor vakantiehuisjes.

Na de overname heeft het recreatiebedrijf ruim 300 vakantieparken in dertien Europese landen.

Meeverhuizen

Volgens het fusiebedrijf is gekozen voor het merknaam Landal omdat deze naam bekender is en internationaal gezien meer aanspreekt. Omdat het bedrijf als één organisatie verder gaat, is gekozen voor een nieuw hoofdkantoor in Amsterdam.

Momenteel heeft het fusiebedrijf in Nederland nog vier kantoren: het hoofdkantoor van Roompot zit in Goes, dat van Landal in Den Haag en verder zijn er locaties in Uithoorn en Zwolle. Volgens de organisatie kunnen alle medewerkers met een vaste kantoorfunctie meeverhuizen naar Amsterdam.

Nagenoeg alle afdelingen van de huidige vier locaties zullen straks naar het nieuwe hoofdkantoor verhuizen. Op het kantoor in Goes zullen twee afdelingen blijven. Een derde afdeling blijft mogelijk ook in Zeeland, maar daar wordt later over besloten. Het personeel is vanmiddag ingelicht.

Gevolgen personeel

In januari maakten Roompot en Landal al bekend dat er door de fusie banen gingen verdwijnen. Vakbond FNV zei toen dat de reorganisatie gevolgen had voor bijna 300 medewerkers op alle kantoren. Daarvan zou ongeveer een derde het bedrijf moeten verlaten. Hoeveel mensen er precies ontslagen zullen worden, is nog niet duidelijk.

Volgens Omroep Zeeland zullen de gevolgen voor de medewerkers van de locatie in Goes groot zijn. Ondanks dat het personeel de mogelijkheid krijgt om mee te verhuizen, zal het volgens de regionale omroep voor veel werknemers geen optie zijn om in Zeeland te wonen en in Amsterdam te werken.

Het nieuwe merk wordt in het najaar gelanceerd. Het bedrijf wil het nieuwe hoofdkantoor begin volgend jaar in gebruik nemen. Het gaat ongeveer anderhalf jaar duren voordat alle veranderingen zijn doorgevoerd.

Nu de merknamen van Roompot en Landal GreenParks verdwijnen, is niet duidelijk of de mascottes van beide parken, Bollo bij Landal en Koos Konijn van Roompot, blijven bestaan.