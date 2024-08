NOS Het aanmeldcentrum in Ter Apel

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 21:55 Westerwolde in september opnieuw naar rechter bij te vol Ter Apel

De gemeente Westerwolde stapt opnieuw naar de rechter als er na 1 september nog steeds te veel mensen verblijven in Ter Apel. In het aanmeldcentrum verblijven nog altijd structureel meer asielzoekers dan is toegestaan. "Reden voor de gemeente om juridische vervolgstappen in gang te zetten", zegt de gemeente.

In Ter Apel verblijven al maanden meer asielzoekers dan het maximale aantal van 2000 dat met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is afgesproken. In januari werd via een rechter bepaald dat het COA per dag een boete van 15.000 euro moest betalen als er meer dan 2000 mensen in het opvangcentrum in Ter Apel sliepen.

Die boete werd door de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, in een kort geding afgedwongen. Het idee was dat het COA zich daardoor aan het maximumaantal zou houden, maar dat is niet gelukt. Eind februari werd de eerste boete opgelegd en sindsdien sliepen er bijna elke nacht te veel mensen op opvangcentrum. In juni liep de boete op naar 1,5 miljoen euro, het maximumbedrag dat de rechter had opgelegd.

Structureel 200 tot 300 asielzoekers te veel in Ter Apel

Diezelfde maand gaf het COA aan de verwachting te hebben het aantal mensen voor half juli naar beneden te kunnen krijgen. De gemeente liet toen al weten nieuwe gerechtelijke stappen te ondernemen als het het COA niet zou lukken om binnen de aangegeven tijd orde op zaken te stellen.

De situatie is in de afgelopen weken niet verbeterd. De gemeente zegt daarom geen andere keus te hebben dan opnieuw naar de rechter te stappen. Volgens RTV Noord verblijven er op dit moment nog altijd structureel tussen de 200 en 300 mensen te veel in Ter Apel.

Aantallen naar beneden

Het COA zou de gemeente schriftelijk hebben beloofd om het aantal asielzoekers per 1 september terug te brengen tot het maximumaantal. De gemeente zegt het COA de mogelijkheid te geven om die belofte na te komen, maar zegt daarbij ook de juridische procedure alvast in gang te zetten.

"We willen dat de situatie normaliseert", zegt burgemeester Jaap Velema. "Helaas lijkt daar een nieuwe gang naar de rechter voor nodig te zijn." De burgemeester benadrukt dat het de gemeente niet gaat om het geld dat via een nieuwe boete naar de gemeente zou gaan. "We hebben liever dat per dag de aantallen naar beneden gaan dan dat er per dag geld binnenkomt."