Djokovic na behandeling aan knie naar halve finales, titelverdediger Zverev uitgeschakeld

Zorgen om knie?

Het ging niet helemaal vanzelf voor Djokovic op het Court Philippe Chatrier. In zijn partij tegen Tsitsipas had Djokovic aan één break in de eerste set genoeg, maar in de tweede set leek hij zich zorgen te maken om zijn rechterknie. Een bekend probleem voor de Serviër, want in juni trok hij zich op hetzelfde gravel van Roland Garros terug met een scheurtje in zijn meniscus. Tijdens de Spelen speelt Djokovic met een brace.